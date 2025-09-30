Language
    मालखाना की रखवाली के जिम्मेदार ने ही कर दिया बीस लाख की नकदी व जेवर का गबन, रिटायर्ड दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Anand Prakash Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:33 PM (IST)

    Muzzaffarnagar News मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी कोतवाली में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिरोही ने करीब बीस लाख रुपये आभूषण और कारतूस का गबन कर लिया। छह साल तक हेड मोहर्रिर रहे सिरोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि जांच में मालखाने से सामान गायब पाया गया।

    दारोगा ने ही कर दिया गबन (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पुलिस महकमे में थानों में तैनात हेड मोहर्रिर को माल-मुकदमाती का रखवाला कहा जाता है, लेकिन नई मंडी कोतवाली में तैनात हेड मोहर्रिर ने ही इसमें सेंध लगा दी। लगभग छह वर्ष तक हेड मोहर्रिर की जिम्मेदारी संभालने वाले उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिरोही ने 19 लाख 79 हजार 140 रुपये, आभूषण व तमंचे-कारतूस का गबन कर लिया। मार्च 2023 में वह सेवानिवृत हो गया। अब उसके खिलाफ नई मंडी कोतवाली में ही गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपित उपनिरीक्षक हापुड़ जिले के गांव सादिकपुर का रहने वाला है।

    यह मुकदमा नई मंडी कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी दिनेश चंद्र बघेल की तरफ से दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र बघेल वर्तमान में खतौली कोतवाली प्रभारी हैं। दर्ज मुकदमे में बताया कि सेवानिवृत उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिरोही निवासी ग्राम सादिकपुर जिला हापुड़ 29 सितंबर 2017 से 31 मार्च 2023 तक नई मंडी कोतवाली में बतौर हेड मोहर्रिर तैनात रहा। इनके पास थाने के मालखाना (माल मुकदमाती) का चार्ज रहा है। गत 31 मार्च 2023 को नरेन्द्र कुमार सिरोही रिटायर हो गया, लेकिन तैनात नए हेड मोहर्रिर को मालखाने का चार्ज पूर्ण रूप से नहीं सौंपा।

    इस संबंध पांच अप्रैल, 30 मई, नौ जुलाई 2024 को नोटिस दिए गए। इसके बाद क्षेत्राधिकारी नई मंडी ने निरीक्षण 20 जुलाई 2024 को निरीक्षण के उपरांत भी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिरोही को बुलाकर मालखाने का चार्ज दिलाने हेतु निर्देश दिया।

    इस कारण पांच सितंबर, 30 अक्टूबर, 11 नवंबर 2024 व 23 जनवरी 2025 को भी नोटिस भेजा, लेकिन नरेन्द्र कुमार सिरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर फरवरी में कमेटी गठित हुई। कमेटी ने मालखाना में मौजूद माल मुकदमाती की लिस्ट तैयार की, तो 19 लाख 79 हजार 140 रुपये, आभूषण, तमंचे व कारतूस कम पाए गए।

    इसके अलावा 17 लाख एक हजार 656 रुपये के पुराने नोट भी मिले। कम पाए गए माल मुकदमाती को पूरा कराने के लिए मोबाइल फोन से व लिखित नोटिस 24 फरवरी व 24 जुलाई 2025 को भेजे गए। इसका भी जवाब नहीं देने पर सेवानिवृत उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिरोही के विरुद्ध नई मंडी कोतवाली में धनराशि, आभूषण, तमंचे व कारतूस का गबन किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।

    नई मंडी कोतवाली प्रभारी राजू कुमार साव का कहना है कि सेवानिवृत उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार सिरोही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है, जांच की जा रही है।