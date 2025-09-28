Language
    शिकायत पर कैफे पहुंची पुलिस तो स्कूल ड्रेस में मिले छात्र-छात्रा...पुलिस ने कैफे संचालक को दी कड़ी चेतावनी

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:47 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में एक कैफे पर पुलिस ने छापा मारा। शिकायतें मिल रही थीं कि कैफे में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। पुलिस ने स्कूल ड्रेस में बैठे युवक-युवतियों को पकड़ा और चेतावनी देकर छोड़ दिया। कुछ नाबालिग जोड़े भी मिले। पुलिस ने अभिभावकों को बच्चों पर नजर रखने की सलाह दी और कैफे संचालक को सख्त चेतावनी दी।

    मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौक के निकट कैफे में पूछताछ करते पुलिसकर्मी। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित कैफे पर पुलिस ने छापेमारी की। इस कैफे में संदिग्ध गतिविधियां होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शनिवार को पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कैफे में कई युवक-युवतियां स्कूल की ड्रेस में बैठे मिले। जिन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र एक कैफे है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल के समय में ड्रेस में युवक-युवतियां जाती हैं। ऐसे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी हो रही हैं।

    शनिवार को मंडी कोतवाली पुलिस ने कैफे में चेकिंग की। वहां बैठे युवक और युवतियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। इनमें कुछ नाबालिग जोड़े भी थे। पुलिस ने चेतावनी देकर उन्हें छोड़ा। सीओ मंडी राजू कुमार साव ने कहा कि स्कूल समय में छात्रों का यूनिफार्म पहनकर ऐसे स्थानों पर मिलना ठीक नहीं है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए। कैफे संचालक को भी हिदायत दी गई। कहा कि अगर किसी भी कैफे में संदिग्ध गतिविधि की जाती है तो उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    पोस्टर विवाद के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर

    छपारः आइ लव मोहम्मद और आइ लव महादेव पोस्टर के विवाद के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने छपार में पैदल गश्त करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी दी गई। सीओ सदर डा. रविशंकर के नेतृत्व में पुलिस बल ने खुडा मस्जिद से पैदल गश्त आरंभ किया, जो मुख्य मार्गों से होकर हाईवे पर पेट्रोल पंप के सामने समाप्त हुआ। सीओ ने बताया कि बरेली प्रकरण के चलते पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया।

    थाना प्रभारी मोहित सहरावत ने ग्रामीणों से शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करने की अपील की, कहा की अफवाहों पर ध्यान न दे। इंटरनेट मीडिया पर भडकाऊ पोस्ट न करें। इस अवसर पर थाना प्रभारी मोहित सहरावत, वरिष्ठ उपनिरीक्षक रविन्द्र भाटी, छपार कस्बा चौकी प्रभारी आयुष त्यागी, उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश यादव, अनुराग चौधरी मौजूद रहे।