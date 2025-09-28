शिकायत पर कैफे पहुंची पुलिस तो स्कूल ड्रेस में मिले छात्र-छात्रा...पुलिस ने कैफे संचालक को दी कड़ी चेतावनी

Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में एक कैफे पर पुलिस ने छापा मारा। शिकायतें मिल रही थीं कि कैफे में संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। पुलिस ने स्कूल ड्रेस में बैठे युवक-युवतियों को पकड़ा और चेतावनी देकर छोड़ दिया। कुछ नाबालिग जोड़े भी मिले। पुलिस ने अभिभावकों को बच्चों पर नजर रखने की सलाह दी और कैफे संचालक को सख्त चेतावनी दी।

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित कैफे पर पुलिस ने छापेमारी की। इस कैफे में संदिग्ध गतिविधियां होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शनिवार को पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कैफे में कई युवक-युवतियां स्कूल की ड्रेस में बैठे मिले। जिन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र एक कैफे है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल के समय में ड्रेस में युवक-युवतियां जाती हैं। ऐसे में लगातार शिकायत मिल रही थी कि वहां कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी हो रही हैं।

शनिवार को मंडी कोतवाली पुलिस ने कैफे में चेकिंग की। वहां बैठे युवक और युवतियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। इनमें कुछ नाबालिग जोड़े भी थे। पुलिस ने चेतावनी देकर उन्हें छोड़ा। सीओ मंडी राजू कुमार साव ने कहा कि स्कूल समय में छात्रों का यूनिफार्म पहनकर ऐसे स्थानों पर मिलना ठीक नहीं है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए। कैफे संचालक को भी हिदायत दी गई। कहा कि अगर किसी भी कैफे में संदिग्ध गतिविधि की जाती है तो उसके संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

