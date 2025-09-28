Language
    महिला की गला घोंटकर हत्या, मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार, वारदात का कारण अफेयर या...

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:05 PM (IST)

    Muzaffarnagar News मुजफ्फरनगर के खालापार में एक युवक ने विधवा की गला दबाकर हत्या कर दी। पैसों का लेन-देन और प्रेम संबंध हत्या के कारण बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

    मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में आरोपित व सुनीता का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। खालापार थाना क्षेत्र के वहलना में महिला (विधवा) की मुस्लिम युवक ने गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का कारण पैसो का लेन-देन बताया जा रहा है। इसके अलावा महिला और हत्यारोपित के बीच प्रेम संबंध भी थे। पुलिस ने हत्यारोपित को मुठभेड़ में घायल कर दिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

    वहलना में रहने वाली 40 वर्षीय सुनीता पत्नी स्व. महिपाल कश्यप उर्फ पूरन कश्यप वहलना बाईपास स्थित फर्नस की फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री के ठेकेदार आलम राना निवासी सूजडू से संबंध चल रहे थे। जिसके चलते आलम का उसके घर पर आना जाना था। शनिवार देर रात भी आलम सुनीता के घर चिनाई मिस्त्री को लेकर आया था। घर देखने के बाद चिनाई मिस्त्री तो चले गए थे, जबकि सुनीता आलम के साथ बाजार गई थी। देर रात लगभग साढ़े नौ बजे आलम और सुनीता वापस लौटे।

    सुनीता की नाबालिग बेटी ने बताया कि उसकी मां ने उसे कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। सुबह लगभग पांच बजे सुनीता के चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने देखा तो कमरे का गेट बाहर सें बंद किया हुआ था। पडोसियों ने पहुंचकर दरवाजा खोला। देखा तो बाहर सुनीता का शव पड़ा था। आलम उसकी हत्या कर फरार हो गया था। सुनीता अपनी दो नाबालिग बेटी व दिव्यांग बेटे के साथ घर में रहती थी। सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि दोपहर में सूचना मिली कि आलम शामली रोड की ओर जा रहा है। तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में की गई फायरिंग में आलम गोली लगने से घायल हो गया। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ सिटी ने बताया कि सुनीता की हत्या पैसों के लेन-देन में की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।

    नगर कोतवाली के सामने दुकान का मामला, दोनों पक्षों ने किया समझौता

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नगर कोतवाली के ठीक सामने जूतों की दुकान पर ग्राहक और दुकान कर्मचारियों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दोनों से ओर से थप्पड़ चले। आसपास के लोगों व अन्य ग्राहकों ने बीच-बचाव कराया। पुलिस मारपीट करने वालों युवकों को कोतवाली में ले गई। जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। शिव चौक के पास नगर कोतवाली के सामने गुप्ता शूज के नाम से जूते-चप्पल की दुकान है। शनिवार को भोपा क्षेत्र के गांव नगला निवासी सलमान दुकान पर पहुंचा।

    आरोप है कि वह एक दो-दिन पहले जूते खरीदकर गया था, जिन्हें बदलने के लिए वह पहुंचा। जिस पर दुकान के कर्मचारियों ने उससे दो दिन का समय मांगा। इसी बात पर सलमान बहस करने लगा और देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई। दोनों के बीच जमकर थप्पड़ चले। इस दौरान दुकान व उसके बाहर देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर के लिए सड़क पर जाम भी लग गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को समझा-बुझाकर शांत किया। साथ ही मारपीट करने वालों को थाने लेकर गई। यहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांगते हुए समझौता नामा लिखकर दिया। जिसके बाद दोनों पक्ष लौट गए।