पूर्व ब्लाक प्रमुख के बेटे की कार आग लगने पर मिनटों में जली, युवक ने समय रहते किया ऐसा काम कि बच गई जान

संवाद सूत्र, जागरण, मोरना (मुजफ्फरनगर)। गांव करहेडा मार्ग पर नीलगाय को बचाने के प्रयास में पूर्व प्रमुख के बेटे की कार कूड़ी से जा टकराई, जिसमें कार में आग लग गई। चालक ने किसी तरह फुर्ती से खिड़की को खोलकर बाहर निकल कर जान बचाई, इसके बाद कार धू-धूकर जल गई।

मोरना ब्लाक के पूर्व प्रमुख ब्रहमपाल सिंह राठी के बेटे विवेक राठी उर्फ मोनू मंगलवार की देर रात को मोरना से कार में सवार होकर अपने गांव करहेडा लौट रहे थे। जैसे ही वह गांव के निकट पहुंचे तभी कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बचाने के प्रयास में कार कूडी से जा टकराई तथा उसमें आग लग गई।

मोनू ने किसी तरह फुर्ती से खिड़की को खोलकर बाहर निकल अपनी जान बचाई, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। जिसके बाद गांव के अनेक लोग मौके पर पहुंच गए।

मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पर पहुंची मोनिका निवासी ग्राम जट मुझेड़ा नई मंडी कोतवाली ने बताया कि उसके देवर धर्मेंद्र उर्फ मोनू को पुलिस ने 17 दिसंबर को रास्ते से पकड़ा था। 18 दिसंबर की शाम को धर्मेंद्र को उसके साथी रवि के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। रवि गोली लगने से घायल हो गया था।