पूर्व ब्लाक प्रमुख के बेटे की कार आग लगने पर मिनटों में जली, युवक ने समय रहते किया ऐसा काम कि बच गई जान
Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर के करहेडा मार्ग पर पूर्व प्रमुख के बेटे विवेक राठी की कार नीलगाय को बचाने के प्रयास में कूड़ी से टकराकर आग की चपेट में ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, मोरना (मुजफ्फरनगर)। गांव करहेडा मार्ग पर नीलगाय को बचाने के प्रयास में पूर्व प्रमुख के बेटे की कार कूड़ी से जा टकराई, जिसमें कार में आग लग गई। चालक ने किसी तरह फुर्ती से खिड़की को खोलकर बाहर निकल कर जान बचाई, इसके बाद कार धू-धूकर जल गई।
मोरना ब्लाक के पूर्व प्रमुख ब्रहमपाल सिंह राठी के बेटे विवेक राठी उर्फ मोनू मंगलवार की देर रात को मोरना से कार में सवार होकर अपने गांव करहेडा लौट रहे थे। जैसे ही वह गांव के निकट पहुंचे तभी कार के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बचाने के प्रयास में कार कूडी से जा टकराई तथा उसमें आग लग गई।
मोनू ने किसी तरह फुर्ती से खिड़की को खोलकर बाहर निकल अपनी जान बचाई, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरी कार जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया। जिसके बाद गांव के अनेक लोग मौके पर पहुंच गए।
यह भी पढ़ें- परीक्षा देने तमंचा लेकर पहुंचे बीफार्मा के छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार लेकर आने का यह बताया कारण
पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ और घर में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप
संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली पुलिस द्वारा 15 दिन पहले मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाश के स्वजन एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार आरोपित को एक दिन पहले पुलिस ने पकड़ा था और अगले दिन उसके साथ फर्जी मुठभेड़ दिखा दी।
मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पर पहुंची मोनिका निवासी ग्राम जट मुझेड़ा नई मंडी कोतवाली ने बताया कि उसके देवर धर्मेंद्र उर्फ मोनू को पुलिस ने 17 दिसंबर को रास्ते से पकड़ा था। 18 दिसंबर की शाम को धर्मेंद्र को उसके साथी रवि के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। रवि गोली लगने से घायल हो गया था।
इनके कब्जे से 62 हजार रुपये की नगदी, सोने की अंगूठी, बाइक, दो तमंचे, पांच कारतूस और चोरी के उपकरण बरामद किए थे। आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और घर में रखी नगदी व आभूषण उठाकर ले गए थे। एसएसपी ने जांच कराकर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। बता दें कि दोनों आरोपित रवि और धर्मेंद्र को जानसठ रोड स्थित फर्टीलाइजर फैक्ट्री में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।