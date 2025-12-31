Language
    मुकदमा दर्ज होने के बाद भाकियू का क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर कचरा लदे वाहन के साथ प्रदर्शन का ऐलान

    By Vashu Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी के कार्यालय में हंगामा के बाद भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के एनसीआर अध्यक्ष व प्रभारी समेत पांच लोगों के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसमें गाली-गलौज करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने का आरोप लगाया है। यह मामला गरमाने के भी आसार हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद भाकियू ने ऐलान कर दिया है कि आगामी पांच जनवरी को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर कचरा लदे वाहन ले जाकर आंदोलन किया जाएगा।

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी गीतेश चंद्रा की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में बताया गया है कि मंगलवार दोपहर भाकियू के एनसीआर प्रभारी कपिल सोम, एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा, पुरकाजी ब्लाक अध्यक्ष मोनू प्रधान, गांव कल्याणपुर स्थित स्वास्तिक ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा के संचालक प्रवेश और एक अज्ञात व्यक्ति उनके कार्यालय पहुंचे। आरोपितों ने शोर मचाते हुए उनके साथ बदसलूकी की।

    गाली-गलौज कर कहा कि उनके भट्टे पर जुर्माना कैसे लगा दिया, इसे खत्म किया जाए। दो दिन में उनके मुताबिक काम न करने पर कार्यालय में ताला लगाने की धमकी दी। गीतेश चंद्रा ने कहा कि इससे उनका कार्य बाधित हुआ और कार्यालय परिसर में भय व अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। उधर, मंगलवार रात में ही भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने नई मंडी कोतवाली पहुंचकर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
    नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा का कहना है कि चार नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ धमकी देने, अभद्रता करने और कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।

    कार्यालय के बाहर खड़ा कर देंगे कचरा लदे वाहन: योगेश

    भाकियू के पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव योगेश शर्मा ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराने से भाकियू नेताओं को दबाव में लेने की कोशिश न की जाए। फैक्ट्रियों में लगातार कचरा लाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी गहरी नींद में हैं। शिकायत लेकर जब भाकियू पदाधिकारी प्रदूषण कार्यालय में गए तो उनके साथ अभद्रता की गई और उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पांच जनवरी को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कचरे के ट्रक को कार्यालय पर लगा देंगे।
     

    गांव कल्याणपुर में ईंट भट्ठा वर्ष 2018 से 2022 तक संचालित ही नहीं हुआ। इसकी पुष्टि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा नायब तहसीलदार से कराई जांच में भी हुआ। बावजूद इसके ईंट भट्ठा संचालक को उसी समयावधि का जुर्माना लगाकर चार लाख 34 हजार रुपये का नोटिस भेज दिया गया। हम सिर्फ यही कहने गए थे कि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच क्यों मान्य नहीं है।
    -कपिल सोम, एनसीआर प्रभारी, भाकियू (टिकैत)