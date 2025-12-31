मुकदमा दर्ज होने के बाद भाकियू का क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर कचरा लदे वाहन के साथ प्रदर्शन का ऐलान

संवाद सहयोगी, जागरण, मुजफ्फरनगर। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी के कार्यालय में हंगामा के बाद भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के एनसीआर अध्यक्ष व प्रभारी समेत पांच लोगों के खिलाफ नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसमें गाली-गलौज करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने का आरोप लगाया है। यह मामला गरमाने के भी आसार हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद भाकियू ने ऐलान कर दिया है कि आगामी पांच जनवरी को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर कचरा लदे वाहन ले जाकर आंदोलन किया जाएगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी गीतेश चंद्रा की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में बताया गया है कि मंगलवार दोपहर भाकियू के एनसीआर प्रभारी कपिल सोम, एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा, पुरकाजी ब्लाक अध्यक्ष मोनू प्रधान, गांव कल्याणपुर स्थित स्वास्तिक ब्रिक फील्ड ईंट भट्ठा के संचालक प्रवेश और एक अज्ञात व्यक्ति उनके कार्यालय पहुंचे। आरोपितों ने शोर मचाते हुए उनके साथ बदसलूकी की।

भाकियू के पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव योगेश शर्मा ने कहा कि मुकदमा दर्ज कराने से भाकियू नेताओं को दबाव में लेने की कोशिश न की जाए। फैक्ट्रियों में लगातार कचरा लाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी गहरी नींद में हैं। शिकायत लेकर जब भाकियू पदाधिकारी प्रदूषण कार्यालय में गए तो उनके साथ अभद्रता की गई और उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पांच जनवरी को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कचरे के ट्रक को कार्यालय पर लगा देंगे।

