    Couple Suicide Case: 19 सितंबर को लापता हुए थे प्रिंस और किशोरी, मिलते ही मौत को लगा लिया गले

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:46 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर के गांव तेजलहेड़ा में प्रिंस का ननिहाल है। प्रिंस और एक किशोरी 19 सितंबर को लापता हो गए थे। प्रिंस गुर्जर बिरादरी से है जबकि किशोरी जाट बिरादरी से है। 20 सितंबर को किशोरी के परिवार ने छपार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार की सुबह बुलंदशहर जिले के डिबाई में प्रिंस और किशोरी की मौत की खबर से गांव में सन्नाटा छा गया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रेम प्रसंग के चलते किशोरी को साथ लेकर फरार होने वाले प्रिंस का ननिहाल छपार क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा में है। उसका परिवार हरिद्वार जिले के गांव फकरहेड़ी में रहता है। गत 19 सितंबर को प्रिंस और किशोरी लापता हुए थे।

    प्रिंस गुर्जर बिरादरी से है, जबकि किशोरी जाट बिरादरी से है। प्रिंस अधिकांश समय गांव तेजलहेड़ा में ही रहता था, जिसके चलते गांव की रहने वाली किशोरी से उसका प्रेम प्रसंग हो गया था। 20 सितंबर को छपार थाने पर किशोरी के स्वजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस उनको तलाश करने में जुटी हुई थी।

    गुरुवार की सुबह जब बुलंदशहर जिले के डिबाई में प्रिंस और किशोरी की मौत हो जाने की खबर गांव तेजलहेड़ा में पहुंची तो लोग सन्न रह गए।

    बता दें कि तेजलहेड़ा गांव गुर्जर बहुल है, इसकी वजह से गांव में गुर्जर और जाट बिरादरी के बीच पूर्व में भी एक घटना को लेकर तनातनी हुई थी। माना जा रहा है कि इसकी वजह से भी प्रिंस और किशोरी के मन में भय था कि पकड़े गए, तो गांव लौटने पर दोनों के परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और दोनों ने आत्मघाती कदम उठा लिया।