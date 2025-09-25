Couple Suicide Case: 19 सितंबर को लापता हुए थे प्रिंस और किशोरी, मिलते ही मौत को लगा लिया गले

मुजफ्फरनगर के गांव तेजलहेड़ा में प्रिंस का ननिहाल है। प्रिंस और एक किशोरी 19 सितंबर को लापता हो गए थे। प्रिंस गुर्जर बिरादरी से है जबकि किशोरी जाट बिरादरी से है। 20 सितंबर को किशोरी के परिवार ने छपार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार की सुबह बुलंदशहर जिले के डिबाई में प्रिंस और किशोरी की मौत की खबर से गांव में सन्नाटा छा गया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रेम प्रसंग के चलते किशोरी को साथ लेकर फरार होने वाले प्रिंस का ननिहाल छपार क्षेत्र के गांव तेजलहेड़ा में है। उसका परिवार हरिद्वार जिले के गांव फकरहेड़ी में रहता है। गत 19 सितंबर को प्रिंस और किशोरी लापता हुए थे।

