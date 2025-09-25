Language
    पुलिस ने घेरा तो प्रेमी-प्रेमिका ने खुद को गोली मारकर दी जान, गिरफ्तारी का सता रहा था डर

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:26 AM (IST)

    मुजफ्फरनगर से भागे प्रेमी युगल ने डिबाई में किराए पर कमरा लिया। पुलिस से बचने के लिए प्रेमी ने पहले प्रेमिका को और फिर खुद को गोली मार ली। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले ही कमरा किराए पर लिया था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से तमंचा और खोखे बरामद हुए हैं।

    घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे एसएसपी दिनेश कुमार सिंह। जागरण

    पंकज पालीवाल, जागरण बुलंदशहर। मुजफ्फरनगर नगर से फरार प्रेमी युगल डिबाई में मकान में किराए पर रह रहा था। नाबालिग प्रेमिका को बरामद करने मुजफ्फरनगर पुलिस मकान पर पहुंची। मुजफ्फरनगर पुलिस की गिरफ्त में आने के डर से प्रेमी प्रेमिका ने मौत को गले लगा लिया। तंमचे से प्रेमी ने पहले प्रेमिका को बाद में खुद को गोली मारी ली।

    नगर के मुहल्ला सराय किशनचंद में नीद में सो रहे लोगों में बुधवार देर रात तीन बजे अफरा तफरी मच गई जब उन्हें पता चला कि पड़ोसी की छत पर एक युवक व एक किशोरी के लहू लुहान हालत में शव पड़े है। पड़ोसियों के अनुसार युवक व किशोरी ने दो दिन पहले ही मकान किराये पर लिया था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

    हरिद्वार के गांव बकरेखा थाना भगवानपुर निवासी 25 वर्षीय प्रिंस पुत्र बबलू जनपद मुजफ्फरनगर के गांव तेजलखेड़ा थाना छपार निवासी 15 वर्षीय किशोरी को भगा कर ले गया। थाना छपार में किशोरी के पिता ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस दोनों को तलाश कर रही थी।

    बताया गया गया कि युवक किशोरी को लेकर अपने देवबंद निवासी फूफा प्रमोद के यहां गया था। फूफा ने उन्हें रखने से मना कर दिया। युवक का फूफा प्रमोद कुछ साल पहले डिबाई के गांव में मधुमक्खी पालन का कार्य कर चुका है। फूफा प्रमोद ने प्रिंस व किशोरी को अपने एक सहयोगी की सहायता से 22 सितंबर को डिबाई के मुहल्ला सराय किशनचंद में नरेंद्र कुमार के मकान की ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरा को किराये दिला दिया।

    दोनों दो दिनों से रह रहे थे। उधर छपार पुलिस ने प्रिंस के फूफा से पूछताछ की तो बुधवार रात करीब चार बजे छपार पुलिस फूफा प्रमोद व गांव के तीन लोगों को साथ लेकर दोनों को खोजती हुई मुहल्ला सराय किशनचंद में नरेंद्र कुमार के मकान पर पहुंची।

    फूफा प्रमोद व पुलिस ने प्रिंस से दरवाजा खोलने को कहा। पुलिस को देख प्रिंस व किशोरी छत के रास्ते होते हुये पड़ोसी लायक सिंह के मकान पर की छत पर गए। पुलिस से पकड़े जाने के डर से युवक प्रिंस ने तंमचे से पहले किशोरी को गोली मारी इसके बाद खुद को गोली मार ली। दोनों की सिर में गोली लगी थी जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई।

    गोलियों की आवाज़ से मुहल्ले के लोग जाग गए सूचना पर सीओ शोभित कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि रतन सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। जानकारी एकत्रित करने के बाद दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिए।

    फ़ारेन्सिक टीम ने भी घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने घटना स्थल पर जानकारी ली है। पुलिस ने घटना स्थल से एक तमंचा व दो खोखा बरामद किए है। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि युवक प्रिंस ने पहले किशोरी को गोली मारी। बाद में अपने को गोली मारकर आत्महत्या की है।