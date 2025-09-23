UP News: दहेज के लिए पत्नी को मारा पीटा- प्रताड़ित किया, SSP के आदेश पर आरोपी सिपाही निलंबित

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। थाना नरसेना में तैनात एक सिपाही के खिलाफ पत्नी ने मारपीट करने व दहेज के प्रताड़ित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में एसएसपी आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है।

थाना नरसेना में तैनात आरक्षी सनी यादव की पत्नी रश्मि यादव ने तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 11 दिसंबर वर्ष 2021 को आरक्षी सनी यादव पुत्र दिनेश चंद निवासी प्रेम नगर शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी।