UP News: दहेज के लिए पत्नी को मारा पीटा- प्रताड़ित किया, SSP के आदेश पर आरोपी सिपाही निलंबित
बुलंदशहर के नरसेना थाने में तैनात सिपाही सनी यादव पर पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पत्नी की शिकायत पर सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। सिपाही पर दहेज में ब्रेजा कार की मांग करने और मांग पूरी न होने पर उत्पीड़न करने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। थाना नरसेना में तैनात एक सिपाही के खिलाफ पत्नी ने मारपीट करने व दहेज के प्रताड़ित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में एसएसपी आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है।
थाना नरसेना में तैनात आरक्षी सनी यादव की पत्नी रश्मि यादव ने तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 11 दिसंबर वर्ष 2021 को आरक्षी सनी यादव पुत्र दिनेश चंद निवासी प्रेम नगर शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी।
आरक्षी सनी यादव दहेज में ब्रेजा कार की मांग करने लगा और मांग पूरी न करने पर पीड़िता का उत्पीड़न करते हुए मारपीट करने के साथ-साथ दूसरी शादी करने की धमकी देने लगा।
इस मामले में पत्नी ने आरोपित सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। थाना प्रभारी रितेश कुमार ने बताया कि आरोपित सिपाही सनी यादव को पत्नी के साथ मारपीट करने और मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एसएसपी ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है।
