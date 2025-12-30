जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर की पाश कालोनी वसुंधरा में 50 फुटा रोड स्थित मकान में आग लगने और सिलिंडर में विस्फोट की घटना से लोग सहम गए। सड़क पर कुत्ता घुमा रही मृतक की बेटियों ने जलता हुआ मकान देखा तो चीख पड़ीं। पड़ोसी से कहा कि अंकल, पापा को और दादी को बचा लो, हमारे मकान में आग लग गई है। इसके बाद लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया।

जिस समय सिलेंडर फटे उस समय मृतक अमित की पत्नी रि‍चा, बेटी आराध्या और अक्षिता सड़क पर कुत्ते को घुमा रही थीं। मकान में तेज धमाका हुआ तो पड़ोसी संजीव कुमार, आदित्य राणा, पंकज जलते मकान की ओर दौड़ पड़े।

संजीव कुमार ने बताया कि जलते मकान में घुसने के दौरान आदित्य राणा का चेहरा झुलस गया। दो सिलिंडर फट गए थे और एक सिलेंडर रखा हुआ था। तत्काल उस सिलिंडर को उठाया और दौड़कर नीचे लेकर आए। दोनों लड़कियां और उनकी मां सहमी हुई थी।