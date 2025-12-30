Language
    अंकल, पापा और दादी को बचा लो... हमारे घर में आग लग गई है, हादसे में मृत कानूनगो अमि‍त की बेटियों ने लगाई गुहार

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:05 AM (IST)

    Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर की वसुंधरा कालोनी में एक मकान में आग लगने और सिलि‍ंडर फटने से एक ही परि‍वार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतक कानूनगो अम ...और पढ़ें

    वसुंधरा कालोनी के मकान में आग के बाद मौके पर लगी भीड़

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। शहर की पाश कालोनी वसुंधरा में 50 फुटा रोड स्थित मकान में आग लगने और सिलिंडर में विस्फोट की घटना से लोग सहम गए। सड़क पर कुत्ता घुमा रही मृतक की बेटियों ने जलता हुआ मकान देखा तो चीख पड़ीं। पड़ोसी से कहा कि अंकल, पापा को और दादी को बचा लो, हमारे मकान में आग लग गई है। इसके बाद लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया।

    जिस समय सिलेंडर फटे उस समय मृतक अमित की पत्नी रि‍चा, बेटी आराध्या और अक्षिता सड़क पर कुत्ते को घुमा रही थीं। मकान में तेज धमाका हुआ तो पड़ोसी संजीव कुमार, आदित्य राणा, पंकज जलते मकान की ओर दौड़ पड़े।

    आराध्या और अक्षिता ने उनसे कहा कि अंकल पापा और दादी को बचा लो। वह जलते हुए मकान में फंसे हुए हैं। दोनों लड़की भी मकान की ओर दौड़ीं। तभी पड़ोसियों ने उन्हें नीचे रोक दिया। तीनों लोग सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे और किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर गए।

    संजीव कुमार ने बताया कि जलते मकान में घुसने के दौरान आदित्य राणा का चेहरा झुलस गया। दो सिलिंडर फट गए थे और एक सिलेंडर रखा हुआ था। तत्काल उस सिलिंडर को उठाया और दौड़कर नीचे लेकर आए। दोनों लड़कियां और उनकी मां सहमी हुई थी।

    लड़कियां बार-बार यहीं कह रही थी कि पापा और दादी को बचा लो। वहीं पंकज ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि छत का पंखा पिघलकर टपक रहा था। कमरा, रसोई और शौचालय आग का चेंबर बना हुआ था। आग से घर का अधिकांश सामान जल गया।