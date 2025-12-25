शराब पीकर क्लर्क ने बैंक में किया हंगामा...ग्राहकों से की अभद्रता, किया गया सस्पेंड

संवाद सूत्र, जागरण मुजफ्फरनगर। जिला सहकारी बैंक की शाखा में शराब पीकर ग्राहकों के साथ अभद्रता करने के आरोप में क्लर्क पर गाज गिर गई है। मेडिकल रिपोर्ट में शराब की पुष्टि होने पर बैंक के सचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

भोपा थाने के सामने स्थित जिला सहकारी बैंक की शाखा में बीते सोमवार को कुछ उपभोक्ताओं ने बैंक क्लर्क शोभामणि मिश्रा पर नशे की हालत में अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए शाखा प्रबंधक संजय कुमार से शिकायत की थी। शाखा प्रबंधक ने जिसकी लिखित में शिकायत थाने की।

प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह ने पुलिस टीम भेजकर क्लर्क को हिरासत में लेकर उसका सीएचसी पर चिकित्सीय परीक्षण कराया। यहां पर चिकित्सक डॉ. अदनान जैदी ने बैंक क्लर्क शोभामणि मिश्रा की डॉक्टरी रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि की है।