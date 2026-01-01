29 साल से 'लापता' बड़े मियां को मृत मान बैठे थे स्वजन, लौटे तो खुशी का नहीं रहा ठिकाना, SIR के कारण हुई 'घर वापसी'

संवाद सहयोगी, जागरण, खतौली (मुजफ्फरनगर)l खतौली कस्बे के मुहल्ला बालकराम निवासी 79 वर्षीय शरीफ अहमद तीन दशक पहले घर से चले गए थे। स्वजन ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। स्वजन ने शरीफ को मृत मानकर उनको तलाश करना बंद कर दिया था।

कस्बा निवासी शरीफ अहमद करीब तीनदशक पहले बंगाल चले गए थे। इस दौरान उनका परिवार से संपर्क टूट गया। बहुत लंबा वक्त बीतने के कारण परिवार ने मान लिया था कि शायद वह अब दुनिया में न हों। उधर, एसआइआर (Special Intensive Revision ) की प्रक्रिया शुरू हुई तो बंगाल में रह रहे शरीफ अहमद को अपने दस्तावेजों की जरूरत पड़ी। इस पर शरीफ घर पर पहुंचे। स्वजन ने मृत मान चुके शरीफ को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। स्वजन शरीफ से लिपट गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और माहौल भावुक हो गया।