    UP Roadways Vacancy: भारी वाहन लाइसेंस है तो मुरादाबाद रोडवेज में पाएं नौकरी, ये हैं जरूरी शर्तें

    By Mohsin Pasha Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश रोडवेज में नौकरी का सुनहरा अवसर है। मुरादाबाद रोडवेज में भारी वाहन लाइसेंस धारकों के लिए भर्ती निकली है। यदि आपके पास भारी वाहन चलाने का ...और पढ़ें

    यूपी रोडवेज

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) मुरादाबाद क्षेत्र में अनुबंध के आधार पर करीब 300 संविदा चालकों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, लाजपत नगर, मुरादाबाद में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित अर्हताएं पूरी करनी होंगी।

    संविदा चालक पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं पास निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई पांच फुट तीन इंच होनी चाहिए। साथ ही भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, जो कम से कम दो वर्ष पुराना हो। आयु सीमा न्यूनतम 23 वर्ष छह माह और अधिकतम 58 वर्ष तय की गई है।

    अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में नवीनतम पासपोर्ट साइज दो फोटो, आधार कार्ड की प्रति, शैक्षिक प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति व प्रमाणित छायाप्रति साथ लानी होगी। आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि और पिता का नाम समान होना अनिवार्य है।

    इसके अलावा अभ्यर्थी को यह शपथ देनी होगी कि उसे पूर्व में यूपी परिवहन निगम से भ्रष्टाचार या कदाचार के आरोप में नहीं निकाला गया हो। आरएम अनुराग यादव ने बताया कि संविदा चालकों को 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाएगा। माह में 22 दिन या उससे अधिक ड्यूटी और न्यूनतम पांच हजार किलोमीटर संचालन पर तीन हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।

    वहीं 24 दिन ड्यूटी और छह हजार किलोमीटर संचालन करने पर चार हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। लगातार बेहतर सेवा देने वाले चालकों को अवकाश और प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। दो वर्ष की निरंतर सेवा और मानक पूरे करने पर 18,887 से 21,687 रुपये प्रतिमाह (ईपीएफ कटौती के बाद) पारिश्रमिक दिए जाने का प्रावधान है।

    संविदा चालक की मृत्यु होने पर ग्रुप टर्म बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये तथा ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर यात्री राहत योजना के अंतर्गत 7.5 लाख रुपये की सहायता राशि आश्रितों को दी जाएगी। तीन माह का वेतन प्राप्त होने पर एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। इसके अलावा पारिवारिक फ्री पास और रात्रि बस संचालन पर ठहराव भत्ता की सुविधा मि‍लेगी। रोजगार मेले में पहले ट्रेड टेस्ट होगा।

    इसमें सफल अभ्यर्थियों को दूसरे टेस्ट के लिए इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग एंड रिसर्च सेंटर, वजीराबाद रोड, लोनी (दिल्ली) भेजा जाएगा। दूसरे टेस्ट में सफल होने के बाद दो हजार रुपये की प्रतिभूति राशि जमा कराकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर बस संचालन का कार्य सौंपा जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) मुरादाबाद ने अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों से रोजगार मेले में प्रतिभाग करने की अपील की है।

     

