    होमगार्ड बनने की रेस में बीटेक और बीएड डिग्री धारक, मुरादाबाद में एक पद पर 31 दावेदार

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:06 PM (IST)

    मुरादाबाद में होमगार्ड के 642 पदों के लिए 20 हजार से अधिक आवेदन आए हैं, जिसमें बीटेक और बीएड जैसे उच्च शिक्षित युवा भी शामिल हैं। न्यूनतम योग्यता दसवी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। प्रदेश में चल रही होमगार्ड की भर्ती के लिए बीए, बीएड, बीटेक, पालिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग और अन्य डिग्रीधारी युवाओं ने भी आवेदन किया है। जबकि भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास रखी गई है। मुरादाबाद जिले में 642 पदों के लिए 20 हजार से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है।

    अब आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। ऐसे में आवेदन करने वाले युवाओं ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल में परीक्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में कुल 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को सौंपी गई है।

    बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 17 दिसंबर तक प्रदेश भर से 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं। उसी जिले के निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। मुरादाबाद जिले के लिए कुल 642 पद निर्धारित किए गए थे। इन पदों के लिए 20 हजार से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है।

    भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण रखी गई है, लेकिन बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की चाह में उच्च शिक्षित युवाओं ने भी रोजगार के लिए आवेदन कर दिया है। 12वीं पास से लेकर बीए, बीएससी, बीकाम, एमए, बीएड, पालिटेक्निक, आइटीआई, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम और बीटेक कर चुके युवा भी अब होमगार्ड बनना चाह रहे हैं।

    युवाओं का कहना है कि निजी क्षेत्र में नौकरी की अनिश्चितता और लंबे समय तक काम करने के बावजूद कम वेतन मिलने की तुलना में सरकारी विभाग में काम करना अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक है। जिला होमगार्ड कमांडेंट अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि लिखित परीक्षा की संभावित तारीख 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 तय की गई है। इसमें सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

    वहीं होमगार्ड विभाग के पास प्रदेश भर में 17 ट्रेनिंग सेंटर हैं, जहां एक समय में करीब 300 कैडेटों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मुरादाबाद जिले में ही 642 होमगार्डों की भर्ती होनी है, ऐसे में केवल होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षण देना संभव नहीं होगा। इसलिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में भी होमगार्डों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

    भर्ती के बाद जिले में हो जाएंगे 1714 होमगार्ड

    पुलिस विभाग में होमगार्ड की भी महत्वपूर्ण होती है। यातायात पुलिस के अलावा थाना, एमडीए, आरटीओ, जिला अस्पताल, सरकारी कार्यालयों, सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई जाती है। अब तक मुरादाबाद जिले में 1072 होमगार्ड है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिले में होमगार्ड की संख्या 1714 हो जाएगी। इससे कानून व्यवस्था में भी मजबूती मिलेगी।

    होमगार्ड की नौकरी अच्छी है। अपने ही जिले में तैनाती मिलती है। इसके अलावा वेतन भी ठीक है। अगर दस पांच हजार ज्यादा की नौकरी दूसरी जगह मिल भी जाए तो अपना घर छोड़ना पड़ता है। इससे अधिक रुपये तो बाहर रहकर खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। मैंने बीएड कर रखा है। - राहुल कुमार, अभ्यर्थी

    मैंने बीटेक किया है। प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास किया। कहीं 30 हजार से अधिक रुपये नहीं मिल रहे थे। ऐसे में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया। इसमें भी इतना ही वेतन और अपने जिले में रहेंगे। नौकरी कोई छोटी नहीं होती है। आवेदन कर दिया है, अब परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। - अक्षय, अभ्यर्थी


