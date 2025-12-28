हवा से बातें करते घोड़े और अचूक निशाना: यूपी पुलिस की घुड़सवारी में सीतापुर का 'क्लीन स्वीप'!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। डा. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में 27 वीं उप्र पुलिस की चार दिवसीय घुड़सवारी प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों के साथ दर्शकों में खासा उत्साह भर दिया। प्रतियोगिता में अनुशासन, साहस और घुड़सवारों के उत्कृष्ट तालमेल की झलक देखने को मिला। यूपी पुलिस रिले प्रतियोगिता में सीतापुर बी इकाई ने प्रथम स्थान हासिल किया। शनिवार को ब्रावो शो जम्पिंग, टैंट पैंगिंग व्यक्तिगत व रिले प्रतियोगिता हुई।

दूसरे दिन की प्रतियोगिता में सीतापुर की टीम का दबदबा रहा। जबकि बरेली टीम के घोड़ों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और मुरादाबाद की टीम ने भी एक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में मुरादाबाद पुलिस अकादमी के साथ सीतापुर, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ और मेरठ जोन की टीमों के 37 घोड़े और घुड़सवार भाग ले रहे हैं।

शनिवार सुबह आठ बजे अकादमी के घुड़सवारी मैदान में प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में पहले रिले प्रतियोगिता कराई गई। जिसमें 14 घुड़सवारों ने अपने-अपने घोड़े व घोड़ी के साथ भाग लिया। सीतापुर टीम बी के घुड़सवार अविनाश कुमार के घोड़े शाहीन व कुलदीप कुमार के घोड़े दारा ने प्रथम स्थान हासिल किया।

टीम की ओर से आरक्षी अविनाश कुमार ने घोड़ा शाहीन, आरक्षी कुलदीप कुमार घोड़ा दारा (घोड़ा नंबर 19 व 25) के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया। घुड़सवारों ने संतुलन, गति और बाधाओं को पार करने में उच्च स्तर की दक्षता दिखाई, जिसके चलते उन्हें पहला स्थान मिला। द्वितीय स्थान मुरादाबाद पुलिस अकादमी-बी को मिला। उप निरीक्षक नरेश कुमार घोड़ा राठौर, मुख्य आरक्षी बीर सिंह घोड़ा उर्वी (घोड़ा नंबर 33 व 42) के साथ शानदार सवारी करते हुए दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

प्रदर्शन में अनुशासन और नियंत्रण स्पष्ट रूप से नजर आया, जिससे वे दूसरे स्थान पर रहे। पुलिस अकादमी मुरादाबाद ए के मुख्य आरक्षी मुकेश बाबू घोड़ा मोंटीना, उपाधीक्षक रजनीश कुमार यादव घोड़ा गुलाब (घोड़ा नंबर 32 व 37) ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह तीसरे नंबर पर रही। चौथे नंबर पर लखनऊ ए में आरक्षी सत्यम सिंह घोड़ा अदा, मुख्य आरक्षी चंद्रमा यादव घोड़ा इला (घोड़ा नंबर 14 व 15) रही।

ब्रावो शो जम्पिंग स्पर्धा में सीतापुर टीम के घुड़सवार कुलदीप के घोड़े दारा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुरादाबाद पुलिस अकादमी के घुड़सवार बीर सिंह के घोड़े गुलाब ने दूसरा, लखनऊ के घुड़सवार अविनाश कुमार की घोड़ी शाहीन ने तीसरा व मुरादाबाद पुलिस अकादमी के घुड़सवार मुकेश बाबू की घोड़ी मोंटीना ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

यूपी पुलिस टैंट पैगिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में बरेली टीम के घुड़सवार तरुण सागवान के घोड़े मूमल ने प्रथम स्थान हासिल किया। जबकि दूसरा स्थान भी बरेली के घुड़सवार रविंद्र कुमार के घोड़े रैम्बो को मि‍ला। सीतापुर टीम के घुड़सवार अजय कुमार के घोड़े चंचल तीसरा व सीतापुर टीम के घुड़सवार हिमांशु कुमार के घोड़े रणकुंभ, बीर सिंह के घोड़े भारत और प्रमोद कुमार के घोड़े नीलकंठ ने चौथा स्थान प्राप्त किया।

इसके अलावा यूपी पुलिस ड्रेसाज व्यक्तिगत टीम स्पर्धा में मुरादाबाद पुलिस अकादमी के घुड़सवार मुकेश बाबू के घोड़े गौरव, रजनीश कुमार यादव की घोड़ी नगीना व राज नरेश की घोड़ी उर्वी ने प्रथम स्थान हासिल किया। अलीगढ़ टीम के घुड़सवार बीर सिंह के घोड़े डायमंड व मयंक शर्मा की घोड़ी रिमझिम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।