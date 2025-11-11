Language
    तीन डाक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम: स्वजन पहुंचे मुरादाबाद, मुठभेड़ में मार गिराए थे बदमाश 'टिड्डा' और दीनू

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:08 AM (IST)

    मुरादाबाद में पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ में मारे गए मेरठ के दो बदमाशों के परिजन पोस्टमार्टम के लिए सुबह मोर्चरी पहुंचे। आसिफ उर्फ टिड्डा पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, और दीनू उसका दाहिना हाथ था। दोनों ने एक व्यवसायी से रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया, जिसके बाद उनके शव मोर्चरी में रखवाए गए।

    मुरादाबाद मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाशों की फाइल फोटो।

    सचिन चौधरी, जागरण मुरादाबाद। भोजपुर क्षेत्र में मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ मेरठ के संयुक्त आपरेशन में ढेर हुए मेरठ के दोनों बदमाशों के स्वजन मंगलवार के तड़के मुरादाबाद मोर्चरी पर पहुंच गए है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर ली है। पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों का पैनल करेगा और वीडियोग्राफी होगी।

    मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाशों के पहुंचे स्वजन

     

    आसिफ उर्फ टिड्डा मूलरूप से गाजियाबाद के भोजपुर स्थित कलछीना का निवासी था। पिता की मृत्यु के बाद उसने मेरठ के रसीद नगर में ठिकाना बनाया और गैंग बनाकर लूटपाट करने लगा। वर्ष 2005 में मेरठ के ही ब्रहमपुरी थाने में उस पर चोरी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपित गैंग के साथ मिलकर अलीगढ, बुलंदशहर, हापड़े, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा राज्यों में वारदात को अंजाम देने लगा। उसके विरुद्ध हत्या, लुट, डकैती अपहरण, अवैध कब्जा, रंगदारी, मारपीट, जैसी धाराओं में मुकदमे हुए।

    दीनू आसिफ का दायां हाथ था

     

    वहीं मेरठ के सरुरपुर स्थित खिवाई गांव निवासी दीनू आसिफ का दायां हाथ था। एसटीएफ मेरठ यूनिट व मुरादाबाद पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी। इन दोनों ने मुरादाबाद के कारोबारी जफर अली से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। तभी से मुरादाबाद पुलिस इन दोनों की तलाश में थी।

    सोमवार की देर शाम दोनों बदमाशों को मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। रात में दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए थे। करीब 12 बजे दोनों के स्वजन को घटना की जानकारी दी गई थी। उधर मंगलवार के तड़के दोनों के स्वजन मुरादाबाद पहुंच गए।