तीन डाक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम: स्वजन पहुंचे मुरादाबाद, मुठभेड़ में मार गिराए थे बदमाश 'टिड्डा' और दीनू

सचिन चौधरी, जागरण मुरादाबाद। भोजपुर क्षेत्र में मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ मेरठ के संयुक्त आपरेशन में ढेर हुए मेरठ के दोनों बदमाशों के स्वजन मंगलवार के तड़के मुरादाबाद मोर्चरी पर पहुंच गए है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी कर ली है। पोस्टमार्टम तीन डाक्टरों का पैनल करेगा और वीडियोग्राफी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाशों के पहुंचे स्वजन आसिफ उर्फ टिड्डा मूलरूप से गाजियाबाद के भोजपुर स्थित कलछीना का निवासी था। पिता की मृत्यु के बाद उसने मेरठ के रसीद नगर में ठिकाना बनाया और गैंग बनाकर लूटपाट करने लगा। वर्ष 2005 में मेरठ के ही ब्रहमपुरी थाने में उस पर चोरी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपित गैंग के साथ मिलकर अलीगढ, बुलंदशहर, हापड़े, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा राज्यों में वारदात को अंजाम देने लगा। उसके विरुद्ध हत्या, लुट, डकैती अपहरण, अवैध कब्जा, रंगदारी, मारपीट, जैसी धाराओं में मुकदमे हुए।