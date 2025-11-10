मुरादाबाद में दो इनामी बदमाश 'टिड्डा' और दीनू मुठभेड़ में ढेर, SSP सतपाल अंतिल के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लूट, डकैती, हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले ईनामी बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू मुठभेड़ में ढेर हो गए। मुठभेड़ के दौरान हुए आमने-सामने में एसएसपी सतपाल अंतिल के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जिससे वह बाल-बाल बच गए।

दोनों ने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर मुरादाबाद के बरबाला माजरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर हाजी जफर से एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी। कोई प्रतिक्रिया न करने पर आसिफ सदस्यों संग हाजी जफर के आफिस में आ धमका था और उसके आफिस से दो लाख रुपये व उसका पर्स लेकर फरार हो गए थे।

27 सितंबर को फिर से हाजी जफर के घर में फायरिंग कर डराया था। तभी आसिफ पर एडीजी जोन बरेली रमित शर्मा ने एक लाख का ईनाम घोषित किया था। दीनू पर 50 हजार रुपये का ईनाम हुआ था। आसिफ पर 65 और दीनू पर 25 मुकदमे दर्ज हैं।



आसिफ उर्फ टिड्डा मूलरूप से गाजियाबाद के भोजपुर स्थित कलछीना का निवासी था। पिता की मृत्यु के बाद उसने मेरठ के रसीद नगर में ठिकाना बनाया और गैंग बनाकर लूटपाट करने लगा। वर्ष 2005 में मेरठ के ही ब्रहमपुरी थाने में उस पर चोरी का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपित गैंग के साथ मिलकर अलीगढ, बुलंदशहर, हापड़े, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा राज्यों में वारदात को अंजाम देने लगा। उसके विरुद्ध हत्या, लुट, डकैती अपहरण, अवैध कब्जा, रंगदारी, मारपीट, जैसी धाराओं में मुकदमे हुए।

दुस्साहस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2020 में उसने अब्दुल बहाव नाम के शख्स के वहां लूटपाट की। फिर अब्दुल बहाव व उसके भाई इस्माईल का अपहरण कर साथ ले गये और इस्माईल को रास्ते में फेंक अब्दुल बहाव की हत्या कर दी थी। अब्दुल बहाव की दो दिन बाद शादी थी। 2022 में उसने अलीगढ़ में सरिता के घर में घुसकर मारपीट की। बंधक बनाकर डकैती डाली। पानीपत हरियाणा में 40 लाख रूपये की डकैती की।

हापुड़ में राहुल गोयल के घर में डकैती डाली। मेरठ के सरुरपुर स्थित खिवाई गांव निवासी दीनू आसिफ का दायां हाथ था। एसटीएफ मेरठ यूनिट व मुरादाबाद पुलिस दोनों की तलाश में जुटी थी। सोमवार देरशाम दोनों के बारे में टीम काे सटीक इनपुट हाथ लगे।