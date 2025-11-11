मुरादाबाद के डबल फाटक पुल से नहीं गुजरेंगे भारी वाहन, दो शिफ्ट में 16 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहर के पुराने डबल फाटक पुल की हालत जर्जर होती जा रही है। पुल पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक और भारी वाहनों की आवाजाही से जहां कंपन महसूस किया जा रहा था। वहीं जाम की स्थिति ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी थी। इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद आखिरकार प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रोक लगाने का फैसला लिया है। अब इस पुल से केवल छोटे वाहन, दोपहिया और पैदल यात्री ही गुजर सकेंगे। भारी वाहन दिल्ली रोड और अन्य वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए यातायात विभाग ने पुल के दोनों तरफ पर दो शिफ्टों में कुल 16 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है।

प्रत्येक शिफ्ट में आठ-आठ ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ये लगातार निगरानी करेंगे कि कोई भी भारी वाहन पुल पर न चढ़ सके। अक्सर नो एंट्री खुलने के बाद रात के समय भारी वाहन इस पुल से गुजरने लगते थे, जिससे पुल की स्थिति और बिगड़ रही थी।

अब यातायात पुलिस ने रात्रि में भी विशेष गश्त की व्यवस्था की है ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा के लिहाज से सही है, लेकिन अब जाम का दबाव दिल्ली रोड और अन्य रास्तों पर बढ़ेगा।