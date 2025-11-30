UP News: अब फ्लैशर लाइट लगा नहीं गांठ सकेंगे रौब, डीएम ने हटाने के दिये निर्देश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । जिले में तमाम प्रशासनिक अफसर वेंडर की ओर से उपलब्ध कराई गाड़ी से चलते हैं। अफसरों को छोड़ने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर घर चला जाता है। इस बीच फ्लैशर लाइट लगी गाड़ियों से रौब गांठा जाता है। बिलारी में ऐसा ही घटनाक्रम सामने आने के बाद डीएम अनुज सिंह ने सख्त कदम उठाया है।

उन्होंने निर्देश जारी किये कि वेंडर की ओर से उपलब्ध कराई गईं किसी भी गाड़ी में फ्लैशर लाइट नहीं लगाई जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया कि वेंडर की ओर से गाड़ी के जो भी ड्राइवर उपलब्ध कराया जाए, वह गंभीर हो। दोबारा ऐसा कृत्य सामने आने पर संबंधित वेंडर के विरुद्ध सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इधर, प्रकरण के बाद संबंधित गाड़ी के ड्राइवर को हटा दिया गया है।

दरअसल, पाकबड़ा निवासी खेमपाल सिंह की बोलेरो गाड़ी से बिलारी में तैनात तहसीलदार न्यायिक चलते थे। गाड़ी प्राइवेट वेंडर की ओर से उपलबध कराई गई थी। रात में ड्राइवर गाड़ी साथ लेकर आ जाता था। इस बीच शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक रील प्रसारित हुई। जिसमें मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी की फ्लैशर लाइट जला कुछ युवक रौब गांठ रहे थे। मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी होने के चलते खलबली मच गई।