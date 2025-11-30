UP में पति के अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी पत्नी ने बेटे को दिया जन्म, दुनिया में आने से पहले सिर से उठा पिता का साया

जागरण संवाददाता, उन्नाव। फंदे से लटककर पति के जान देने के गम में सिसक रही पत्नी ने अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच बेटे को जन्म दिया। जिन किलकारियों को सुनने के लिए स्वजन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह तब सुनाई पड़ीं जब घर में मातम पसरा था। बच्चे ने दुनिया में आंख खोली, लेकिन उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था।

अचलगंज के पड़रीकला गांव निवासी 38 वर्षीय मनोज ने 27 नवंबर गुरुवार को सुबह पशुबाड़े में फंदे से लटककर जान दे दी थी। पत्नी संगीता नौ माह की गर्भवती थी। बेटे के जन्म से पहले पति की मौत से वह पूरी तरह से टूट गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो चीत्कार मच गई। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू ही हुई थी कि पत्नी संगीता ने बेटे को जन्म दिया।