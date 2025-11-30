Language
    UP में पति के अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी पत्नी ने बेटे को दिया जन्म, दुनिया में आने से पहले सिर से उठा पिता का साया

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    पति की आत्महत्या से सदमे में सिसकती गर्भवती पत्नी ने उनके शव के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच ही एक बेटे को जन्म दे दिया। जिस नवजात की किलकारियों का परिवार बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, वे उस वक्त गूंजीं जब घर में मातम छाया था। बच्चा दुनिया में आया, मगर उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका था।  

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। फंदे से लटककर पति के जान देने के गम में सिसक रही पत्नी ने अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच बेटे को जन्म दिया। जिन किलकारियों को सुनने के लिए स्वजन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह तब सुनाई पड़ीं जब घर में मातम पसरा था। बच्चे ने दुनिया में आंख खोली, लेकिन उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था।

    अचलगंज के पड़रीकला गांव निवासी 38 वर्षीय मनोज ने 27 नवंबर गुरुवार को सुबह पशुबाड़े में फंदे से लटककर जान दे दी थी। पत्नी संगीता नौ माह की गर्भवती थी। बेटे के जन्म से पहले पति की मौत से वह पूरी तरह से टूट गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो चीत्कार मच गई। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू ही हुई थी कि पत्नी संगीता ने बेटे को जन्म दिया।

    बेटे के सिर से उठा पिता का साया

    संगीता कह रही थी कि दुनिया में आने से पहले ही बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। वह किस्मत को कोसती रहीं। परिवार की बेबसी देख ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गईं। तीन बच्चों के साथ अब संगीता पर दुधमुंहे की परवरिश का बोझ आ गया। शुक्रवार सुबह स्वजन ने गंगा घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया। 