    अयाेध्या में निवेश महाकुंभ, ए. बालासुब्रमणियन बाेले-शुरुआत करें, रास्ते खुद मिलेंगे

    By Navneet Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    Ayodhya Nivesh Mahakumbh: दैनिक जागरण व आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के संयुक्त तत्वावधान में निवेश महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक व सीईओ ए. बालासुब्रमणियन ने लोगों की निवेश संबंधी झिझक को दूर किया।

    Hero Image

    निवेश महाकुंभ को संबोधित करते बिड़ला सनलाइफ म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक व सीईओ ए. बालासुब्रमणियन: जागरण

    जागरण संवाददाता, अयोध्या : डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में शनिवार को दैनिक जागरण व आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के संयुक्त तत्वावधान में निवेश महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक व सीईओ ए. बालासुब्रमणियन ने लोगों की निवेश संबंधी झिझक को दूर किया।

    उन्हाेंने साफ कहा कि शुरुआत करना आवश्यक है। इसके बाद रास्ते खुद ब खुद मिलते जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए म्युचुअल फंड में निवेश आवश्यक है। प्रबंध निदेशक ने कहाकि दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लिविंग, हेल्थ, वेल्थ हर क्षेत्र में बढ़ोतरी आवश्यक है। म्युचुअल फंड पर लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। अब प्रत्येक स्थान पर रोजगार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की भी वेल्थ बढ़ी है।

    ए. बालासुब्रमणियन ने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। लोग भूमि, सोने और डिपाजिट के साथ म्युचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में सदैव बदलाव आता रहता है, लेकिन बिना निवेश के लाभ नहीं होता। पहले फंडिंग का स्रोत मात्र बैंक थे, लेकिन अब शेयर बाजार है, जो निवेश के अवसर साथ मुनाफा देते हैं।

    उन्होंने कहा कि क्या करना है यह जानना आवश्यक है, लेकिन क्या नहीं करना है यह भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे अवसरों की अच्छी समझ विकसित होगी और निवेश के अवसरों की जानकारी होगी। उन्होंने कहाकि म्युचुअल फंड में निवेश करना अत्यंत लाभकारी है। इसमें विशेषज्ञ निवेश का परामर्श देते हैं, जिससे नुकसान की आशंका कम होती है। लंबे समय का निवेश सदैव लाभकारी होता है।