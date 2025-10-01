कानपुर उन्नाव और बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर हुए उपद्रवों के बाद मुरादाबाद में यूट्यूबर सरबर आलम ने पड़ोसी के गेट पर ऐसा ही पोस्टर लगाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिससे माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। विरोध करने पर उसने पड़ोसी की पिटाई भी की। पुलिस ने सरबर आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ‘आई लव मोहम्मद’ की आड़ लेकर पहले कानपुर, उन्नाव और फिर बरेली में हुए उपद्रव के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। मुरादाबाद में यूट्यूबर सरबर आलम उर्फ इदरीसी ने पड़ोसी के गेट पर ‘आई लव मोहम्मद’ का पोस्टर चस्पा दिया। इसके बाद अपनी फोटो संग ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर का वीडियो बना लिया।

इसके बाद अपने लाइक-कमेंट के चक्कर में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर माहौल बिगाड़ने की साजिश की। पड़ोसी ने इस बात का विरोध किया तो उसे पीटा। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। दोनों को लेकर पुलिस थाने पहुंची। पड़ोसी तालिब ने बताया कि वह घर से कम निकलता है। मंगलवार देर रात पोस्टर पर नजर पड़ी तो उसने विरोध किया। इसके बाद सरबर आलम ने उसे पीटा। तालिब ने आरोपित के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर माहौल खराब करने का प्रयास करने, मारपीट करने, चोट पहुंचाने व धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपित सरबर आलम उर्फ इदरीसी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया।