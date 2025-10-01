बरेली के बाद मुरादाबाद में ‘आई लव मोहम्मद’ का पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने की साजिश, आरोपी यूट्यूबर गिरफ्तार
कानपुर उन्नाव और बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर हुए उपद्रवों के बाद मुरादाबाद में यूट्यूबर सरबर आलम ने पड़ोसी के गेट पर ऐसा ही पोस्टर लगाया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिससे माहौल बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। विरोध करने पर उसने पड़ोसी की पिटाई भी की। पुलिस ने सरबर आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ‘आई लव मोहम्मद’ की आड़ लेकर पहले कानपुर, उन्नाव और फिर बरेली में हुए उपद्रव के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। मुरादाबाद में यूट्यूबर सरबर आलम उर्फ इदरीसी ने पड़ोसी के गेट पर ‘आई लव मोहम्मद’ का पोस्टर चस्पा दिया। इसके बाद अपनी फोटो संग ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर का वीडियो बना लिया।
इसके बाद अपने लाइक-कमेंट के चक्कर में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर माहौल बिगाड़ने की साजिश की। पड़ोसी ने इस बात का विरोध किया तो उसे पीटा। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। दोनों को लेकर पुलिस थाने पहुंची। पड़ोसी तालिब ने बताया कि वह घर से कम निकलता है। मंगलवार देर रात पोस्टर पर नजर पड़ी तो उसने विरोध किया। इसके बाद सरबर आलम ने उसे पीटा। तालिब ने आरोपित के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर माहौल खराब करने का प्रयास करने, मारपीट करने, चोट पहुंचाने व धमकी देने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपित सरबर आलम उर्फ इदरीसी को बुधवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया।
छाती पर आई लव मोहम्मद लिखने वाले को पकड़ा
उधर, शामली में दिलशाद मलिक ने नाला पटरी पर आई लव शामली के बोर्ड के पास हाथ में तिरंगा लेकर छाती पर आई लव मोहम्मद लिखकर वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो के साथ भड़काऊ गाना भी जोड़ा गया। इसी प्रकरण को लेकर बुधवार को सभासद निशिकांत संगल ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि दिलशाद ने गाली-गलौज करते हुए हिंदू धर्म पर टिप्पणी की। विरोध किया तो आरोपित ने धमकी दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित दिलशाद को हिरासत में लिया और शांतिभंग में चालान कर दिया। थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना ने बताया कि शहर का माहौल खराब करने के प्रयास पर कार्रवाई की जाएगी।
