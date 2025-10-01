Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में दशहरे पर एक हजार पुलिसकर्मियों की जिम्मे रहेगी सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी

    By sachin choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    मुरादाबाद में विजयादशमी के मेलों और रावण दहन कार्यक्रम के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रकाश नगर मेला क्षेत्र को तीन जोन में बांटा गया है जहां पांच सौ पुलिसकर्मी तैनात हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। अन्य रामलीला स्थलों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है एक हजार पुलिसकर्मी और पीएसी की तैनाती की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक हजार पुलिसकर्मियों की जिम्मे रहेगी सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विजयादशमी पर लगने वाले मेलों और रावण दहन कार्यक्रम में कोई शरारती तत्व माहौल खराब न कर इसे इसको लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए है। प्रकाश नगर में लगने वाले मुख्य दशहरा मेला क्षेत्र को तीन जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। यहां करीब पांच सौ पुलिसकर्मी और दो कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान शहर में कई जगह रावण दहन के साथ ही दशहरा मेला लगेगा। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मेले में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश नगर रामलीला ग्राउंड और उसके आसपास के इलाके को तीन जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है।

    यहां चार सीओ, 14 इंस्पेक्टर, 100 दरोगा, 250 मुख्य आरक्षी और आरक्षियों के साथ ही 100 महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा दो कंपनी पीएसी भी तैनात रहेगी। कटघर के लाजपतनगर, अगवानपुर, पाकबड़ा और सिविल लाइंस के नेहरू युवा केंद्र रामलीला स्थल पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी आयोजनों के लिए करीब एक हजार पुलिसकर्मी और चार कंपनी पीएसी लगाई गई है।

    इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है। रावण दहन स्थल और मेला स्थल के आसपास ऊंची बिल्डिंगों को चिह्नित कर रूफटाप ड्यूटी भी लगाई गई है। सादे कपड़ों में भी कुछ पुलिसकर्मी भीड़ के बीच ड्यूटी देंगे।

    यह भी पढ़ें- मुरादाबाद में मारपीट कर विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से निकाला, पति समेत पांच के खिलाफ FIR दर्ज