मुरादाबाद में दशहरे पर एक हजार पुलिसकर्मियों की जिम्मे रहेगी सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विजयादशमी पर लगने वाले मेलों और रावण दहन कार्यक्रम में कोई शरारती तत्व माहौल खराब न कर इसे इसको लेकर अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए है। प्रकाश नगर में लगने वाले मुख्य दशहरा मेला क्षेत्र को तीन जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। यहां करीब पांच सौ पुलिसकर्मी और दो कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे।

गुरुवार विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान शहर में कई जगह रावण दहन के साथ ही दशहरा मेला लगेगा। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मेले में आने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश नगर रामलीला ग्राउंड और उसके आसपास के इलाके को तीन जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है।

यहां चार सीओ, 14 इंस्पेक्टर, 100 दरोगा, 250 मुख्य आरक्षी और आरक्षियों के साथ ही 100 महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा दो कंपनी पीएसी भी तैनात रहेगी। कटघर के लाजपतनगर, अगवानपुर, पाकबड़ा और सिविल लाइंस के नेहरू युवा केंद्र रामलीला स्थल पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी आयोजनों के लिए करीब एक हजार पुलिसकर्मी और चार कंपनी पीएसी लगाई गई है।