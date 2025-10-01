Language
    मुरादाबाद में मारपीट कर विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से निकाला, पति समेत पांच के खिलाफ FIR दर्ज

    By sachin choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। विवाहिता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से नाखुश थे और विवाहिता को प्रताड़ित करते थे जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया।

    मारपीट कर विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से निकाला।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पति ने स्वजन संग मिलकर विवाहिता को मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने विवाहिता की मां के शिकायती पत्र पर पति समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    सिविल लाइंस क्षेत्र बिशनपुर भीमाठेर निवासी नाजरा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि अपनी बेटी नाहिद की शादी इकबाल से की थी। शादी के बाद से ही पति इकबाल, देवर इरशाद, सास मुन्नी, ससुर सज्जाद और सत्तार शादी में दिए गए दहेज से नाखुश थे। आरोपित आए दिन नाजरा के साथ मारपीट करते थे।

    दोनों पक्षों की पंचायत होने के बाद ही पति और ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला। इकबाल ने एक दिन नाहिद के साथ मारपीट की और तीन तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। बेटे सुहेल और बेटी के साथ 26 सितंबर को बेटी की ससुराल जाकर शादी में दिया गया सामान वापस मांगा तो आरोपित ससुराल पक्ष ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। इंस्पेक्टर मनीष सक्सेना ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

