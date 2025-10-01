मुरादाबाद में मारपीट कर विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से निकाला, पति समेत पांच के खिलाफ FIR दर्ज

मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को मारपीट कर तीन तलाक दे दिया। विवाहिता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज से नाखुश थे और विवाहिता को प्रताड़ित करते थे जिसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पति ने स्वजन संग मिलकर विवाहिता को मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने विवाहिता की मां के शिकायती पत्र पर पति समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

सिविल लाइंस क्षेत्र बिशनपुर भीमाठेर निवासी नाजरा ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि अपनी बेटी नाहिद की शादी इकबाल से की थी। शादी के बाद से ही पति इकबाल, देवर इरशाद, सास मुन्नी, ससुर सज्जाद और सत्तार शादी में दिए गए दहेज से नाखुश थे। आरोपित आए दिन नाजरा के साथ मारपीट करते थे।