Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्‍तराखंड में अपहरण और दुष्‍कर्म, मारकर यूपी में फेंका नाबालिग किशोरी का शव; पांच गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    मुरादाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। काशीपुर पुलिस के अनुसार कुंडा थाना क्षेत्र से लापता किशोरी का शव 22 सितंबर को कांठ में मिला था। परिजनों ने डर के कारण गुमशुदगी की रिपोर्ट देर से दर्ज कराई। जांच में पता चला कि एजेंट और उसके साथियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाबालिग की मुरादाबाद में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पांच के गिरफ्तारी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, काशीपुर। कुंडा थाना क्षेत्र की लापता नाबालिग किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव मुरादाबाद के कांठ इलाके में फेंक दिया गया था। इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए काशीपुर पुलिस ने पांच आरोपितों की गिरफ्तारी का दावा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना ने एक बार फिर सुरक्षा और भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेरकोट, जनपद बिजनौर का परिवार एक एजेंट के बहकावे में आकर काम की तलाश में काशीपुर आया था। एजेंट ने परिवार को यहां रहने का इंतजाम कराया। इसी दौरान परिवार की 15 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटी 10 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई।

    तत्काल पुलिस से नहीं की शिकायत

    डर और धमकी के चलते परिजनों ने तत्काल पुलिस से शिकायत नहीं की। एजेंट ने उन्हें पुलिस वैरीफिकेशन और चालान का भय दिखाया था। 22 सितंबर को कांठ थाना क्षेत्र के बेगमपुर गांव निवासी अरविंद के गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवती का अर्द्धनग्न शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी वस्तु से हमला कर हत्या की पुष्टि हुई। चूंकि शव की तत्काल पहचान नहीं हो सकी, चार दिन बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया।

    पुलिस कई दिनों तक सुराग तलाशने में नाकाम रही। इस बीच, 29 सितंबर को काशीपुर स्थित कुंडा थाना क्षेत्र से किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब मुरादाबाद पुलिस से संपर्क किया और शव के कपड़े व फोटो दिखाए, तो परिजनों ने बेटी की पहचान की। इससे पूरे मामले का रहस्य खुल गया।

    जांच में सामने आया कि एजेंट व उसके साथी किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और पहचान उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। शव को कांठ क्षेत्र के गन्ने के खेत में फेंककर आरोपित फरार हो गए। पुलिस ने तफ्तीश तेज करते हुए एजेंट समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपितों से पूछताछ जारी है। मामले में पुलिस द्वारा खुलासा शाम तक किया जाएगा।