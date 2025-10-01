मुरादाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। काशीपुर पुलिस के अनुसार कुंडा थाना क्षेत्र से लापता किशोरी का शव 22 सितंबर को कांठ में मिला था। परिजनों ने डर के कारण गुमशुदगी की रिपोर्ट देर से दर्ज कराई। जांच में पता चला कि एजेंट और उसके साथियों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी।

जागरण संवाददाता, काशीपुर। कुंडा थाना क्षेत्र की लापता नाबालिग किशोरी की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव मुरादाबाद के कांठ इलाके में फेंक दिया गया था। इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए काशीपुर पुलिस ने पांच आरोपितों की गिरफ्तारी का दावा किया है।

घटना ने एक बार फिर सुरक्षा और भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेरकोट, जनपद बिजनौर का परिवार एक एजेंट के बहकावे में आकर काम की तलाश में काशीपुर आया था। एजेंट ने परिवार को यहां रहने का इंतजाम कराया। इसी दौरान परिवार की 15 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बेटी 10 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई।

तत्काल पुलिस से नहीं की शिकायत डर और धमकी के चलते परिजनों ने तत्काल पुलिस से शिकायत नहीं की। एजेंट ने उन्हें पुलिस वैरीफिकेशन और चालान का भय दिखाया था। 22 सितंबर को कांठ थाना क्षेत्र के बेगमपुर गांव निवासी अरविंद के गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवती का अर्द्धनग्न शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी वस्तु से हमला कर हत्या की पुष्टि हुई। चूंकि शव की तत्काल पहचान नहीं हो सकी, चार दिन बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया।

पुलिस कई दिनों तक सुराग तलाशने में नाकाम रही। इस बीच, 29 सितंबर को काशीपुर स्थित कुंडा थाना क्षेत्र से किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने जब मुरादाबाद पुलिस से संपर्क किया और शव के कपड़े व फोटो दिखाए, तो परिजनों ने बेटी की पहचान की। इससे पूरे मामले का रहस्य खुल गया।