Voter List Update: मैपिंग नहीं कराई तो खैर नहीं! इन 12 दस्तावेजों में से एक देना अब है जरूरी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में गणना-प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि शुक्रवार को बीत गई। जिसके बाद अब तक भरे गए फार्म, अनकलेक्टेबल मतदाता (वोटर या तो गैर-हाज़िर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए) और नान मैपिंग का कुल आंकड़ा सामने आया।

पता चला कि दो लाख 10 हजार मतदाताओं ने फार्म तो जमा कर दिया मगर, मैपिंग नहीं कराई। मसलन सिर्फ नाम भरकर फार्म जमा कर दिये। 2003 की वोटर लिस्ट, माता-पिता से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। लिहाजा, ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा। सभी काे नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब के साथ 12 सरकारी प्रमाण-पत्रों में कोई एक प्रमाण देना होगा। तभी संबंधित मतदाता की मैपिंग होगी और अंतिम मतदाता सूची में उसका नाम शामिल होगा।

जिले में कुल 24 लाख 59 हजार 455 मतदाता हैं। तीन लाख 86 हजार अनकलेक्टेबल मतदाता (वोटर या तो गैर-हाज़िर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए) हैं जिसमें मृत 54 हजार 12, अनुपस्थिति 1 लाख सात हजार, परमानेंट शिफ्टेड 1 लाख 69 हजार, 48 हजार डबल एंट्री, साढ़े सात हजार ऐसे जिन्होंने गणना पत्र जमा नहीं किये। दो लाख 10 हजार मतदाताओं ने मैपिंग नहीं की।

गणना-प्रपत्र भरने की मियाद खत्म होने के बाद अब 31 दिसंबर को अनंतिम सूची प्रकाशित होगी। प्रकाशित अनंतिम सूची में अनकलेक्टेबल मतदाताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। उनकी सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अलग से दिखेगी। अनंतिम सूची के बाद 30 जनवरी तक दावे व आपत्ति स्वीकार की जाएंगी। दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद 28 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।