साफ हो गई बरेली की वोटर लिस्ट: एक झटके में 7 लाख से ज्यादा नाम बाहर, चेक करें अपना स्टेटस

जागरण संवाददाता, बरेली। मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान शुक्रवार को पूरा हो गया। चार नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत 26 दिसंबर शाम चार बजे तक कुल 34,05,064 मतदाताओं में से 26, 89, 684 मतदाता के गणना प्रपत्रों को भरकर डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जो कुल मतदाताओं के सापेक्ष 78.97 है। इस हिसाब से 21.03 प्रतिशत 7,16,156 मतदाता 31 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान 1,15,182 ऐसे मतदाता पाए गए, जिनकी मौत हो चुकी है। इनके नामों को अब नई मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।

एसआइआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद शहर से लेकर तहसील और ब्लाक स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ शिक्षकों, शिक्षामित्रों समेत सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों को इसमें लगा दिया गया था। विधानसभावार हुए एसआइआर की बात करें तो बहेड़ी में 3,75,118 मतदाताओं में से 84.23 प्रतिशत मतदाताओं 3,15,973 डिजिटाइजेशन कराया जा सका।

15.77 प्रतिशत यानि 56,149 मतदाता सूची से बाहर किए जाएंगे। मीरगंज में 3,51,470 मतदाताओं में से 86.47 प्रतिशत 3,03,909 मतदाता ही मिले, 13.53 प्रतिशत 47,562 मतदाताओं के नाम शामिल नहीं हो सके हैं। भोजीपुरा में 3,95,649 मतदाताओं को एसआइआर में शामिल किया गया।

इनमें से 83.54 प्रतिशत 3,30,544 का ही डिजिटाइजेशन हो सका, 16.46 प्रतिशत 65,107 मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाएगा। नवाबगंज में 3,46,729 मतदाताओं में से 85.90 प्रतिशत 2,97,852 मतदाताओं का मिलान हो सका, 14.10 प्रतिशत 48,879 मतदाता सूची से निकाले जाएंगे।

फरीदपुर 3,44,698 मतदाताओं में से 79.84 प्रतिशत 2,75,204 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कराया जा सका, 20.16 प्रतिशत 69,495 मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाएगा। बिथरी चैनपुर की बात करें तो 4,15,979 मतदाताओं को एसआइआर में शामिल किया गया, जिनमें से 81.33 प्रतिशत 3,38,331 का ही मिलान हो सका, 18.67 प्रतिशत 77,651 मतदाताओं को मिलान नहीं हो सका।

इससे अब इन्हें सूची से बाहर निकाला जाएगा। बरेली सदर में 4,68,714 मतदाताओं में से 64.67 प्रतिशत 3,03,116 का ही डिजिटाइजेशन हो सका, 35.33 प्रतिशत 1,65,602 मतदाता सूची से बाहर निकाले जाएंगे। बरेली कैंट में 3,82,903 मतदाताओं में से 64.80 प्रतिशत 2,48,1125 का ही मिलान हो सका जबकि 35.20 प्रतिशत 1,34,779 मतदाता सूची से बाहर किए जाएंगे।

इसी तरह आंवला विधानसभा क्षेत्र में 3,24,560 मतदाताओं को एसआइआर में शामिल किया गया, जिसमें से 85.23 प्रतिशत 2,76,630 का डिजिटाजेशन हो सका, 14.77 प्रतिशत 47,932 मतदाता सूची से बाहर किए जाएंगे। अब 31 दिसंबर को अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक दावे किए जा सकेंगे। 25 फरवरी को जांच कराई जाएगी। 28 फरवरी को अंतिम प्रकाशन होगा।