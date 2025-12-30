Language
    साइबर ठगों की खैर नहीं! मुरादाबाद को मिलने जा रहा है अपना स्पेशल साइबर थाना और 600 नए जवान

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    मुरादाबाद जिले में 20 साल से कोई नया थाना नहीं बना, जबकि आबादी पांच लाख बढ़ी है। अपराध रोकने के लिए सिविल लाइंस, मझोला और कटघर थाने संघर्ष कर रहे हैं। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। करीब 20 साल से जिले में एक भी नया थाना नहीं बना है। जबकि इन 20 सालों में करीब पांच लाख आबादी बढ़ गई है। तरह-तरह के अपराध हो रहे हैं। जिले के क्षेत्रफल में सबसे बड़े थाने सिविल लाइंस, मझोला और कटघर की पुलिस अपराध रोकने के लिए संघर्ष कर रही है।

    इन तीनों थाना क्षेत्रों में ही सबसे अधिक आबादी भी बढ़ी है। इसी को देखते हुए अधिकारियों की तरफ से शासन में पिछले दो साल में अगवानपुर, टीपी नगर और नया मुरादाबाद में तीन नए थाने बनाने की पैरवी की जा रही है। इसके बाद भी अभी तक शासन में ही फाइल अटकी हुई है। जबकि यहां पर जल्द से जल्द थाने बनने की जरूरत हैं।

    सिविल लाइंस की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी अगवानपुर को थाना बनाने के लिए 24 दिसंबर वर्ष 2024 को शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।सिविल लाइंस का 75 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 70,000) एवं थाना पाकबाडा का 28 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 14,500) मिलाकर थाना अगवानपुर बनाया जाना प्रस्तावित है।

    वहीं नया मुरादाबाद थाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था। मझोला का 48 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 1,05,000) व थाना पाकबडा का 3.5 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 1,000) मिलाकर थाना नया मुरादाबाद बनाने का प्रस्ताव भेजा गया। मझोला पुलिस चौकी टीपी नगर को नवीन थाना बनाए जाने का प्रस्ताव सात अप्रैल वर्ष 2025 को भेजा गया था।

    मझोला का 17 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 43,000) और कटघर का 27 वर्ग किमी क्षेत्रफल (अनुमानित जनसंख्या 78,000) मिलाकर थाना टीपी नगर बनाया जाएगा। मगर तीनों थानों की सौगात मुरादाबाद जिले को वर्ष 2025 में नहीं मिली है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि मार्च माह तक तीनों थाने बनाने की अनुमति शासन से मिल जाएगी।

     

    मझोला, सिविल लाइंस और कटघर थानों का क्षेत्रफल अधिक है। अगवानपुर, नया मुरादाबाद और टीपी नगर में नया थाना बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मार्च माह तक तीनों थाने बनाने की मंजूरी शासन से मिलने की उम्मीद है। साइबर थाना भी मझोला क्षेत्र में बनाना है। इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इन्हीं के साथ साइबर थाने के निर्माण की भी मंजूरी मिल सकती हैं। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सबसे अधिक काम किया जाएगा। जिले को इसी साल 600 कांस्टेबल भी मिलेंगे। हर थाने में कांस्टेबलों की तैनाती अधिक हो जाएगी।

    - सतपाल अंतिल, एसएसपी


