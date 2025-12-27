Language
    कि‍सी ने उठाया वजन, कहीं चले कुश्ती के दांव, युवाओं ने पसीने से लिखी सफलता की कहानी

    By Gaurav Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:11 PM (IST)

    मुरादाबाद के नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में दो दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा का सफल आयोजन हुआ। खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के तहत भारोत्तोलन, कुश् ...और पढ़ें

    Hero Image

    खेल स्‍पर्धा में प्रत‍िभाग करते ख‍िलाड़ी

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के तहत दो दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा के दूसरे दिन विभिन्न आयु वर्गों में भारोत्तोलन, कुश्ती एवं एथलेटिक्स, जूडो प्रतियोगिताएं हुईं।

    भारोत्तोलन में सब जूनियर बालक वर्ग में 49 किग्रा भार वर्ग में कार्तिक, 55 किग्रा में अनिकेत, 61 किग्रा में नकुन चौहान, 67 में अभिनय, 88 में दीपक कुमार प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग में 55 किग्रा भारवर्ग में शिव, 61 में प्रियांशु, 73 में दीप कुमार, 88 किग्रा में अमन राती, 94 किग्रा में संभव त्यागी विजेता रहे। सीनियर वर्ग में 67 किग्रा भारवर्ग में कन्हैया सैनी, 73 में सुनित शर्मा, 81 में शाने आलम पहले स्थान पर रहे।

    सब जूनियर बालिका वर्ग में 45 किग्रा में प्रथम तानिया, 55 में दिशा, 63 में आन्या कश्यप, 77 किग्रा में पूर्णिमा यादव विजेता बनीं। जूनियर बालिका वर्ग के 49 किग्रा भारवर्ग में अंजू रानी, 55 में कसक रानी, 64 में अंजली सिंह, 77 में हैप्पी पहले स्थान पर रहीं। कुश्ती में 40 किग्रा में अरुण प्रथम रहे।

    एथलेटिक्स में बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में स्वेच्छा, मनीषा और चांदनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए। 200 मीटर दौड़ में जुनैहरा, अंजली 400 मीटर दौड़ में शिवांशी सबसे तेज दौड़ीं। 800 मीटर दौड़ में आशी यादव, कीर्ति, आशी ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सब जूनियर बालिका वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में मानवी, रितिका, तनु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

    दो किमी वाक रेस में प्रियांशी प्रथम रहीं। डिस्कस थ्रो में अक्षिता, संजना, विकांशा प्रथम, आरती द्वितीय और रिया तृतीय रहीं। प्रतियोगिता के समापन पर प्रशिक्षक निशा आसिफ सिद्दीकी, उप्र ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव डा. अजय पाठक ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने का मजबूत करने का प्रभावशाली मंच है।

    इस खेल महोत्सव का आयोजन खेलो को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। समापन सत्र में विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को विधान परिषद सदस्य श्रीपाल सिंह द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सचिव गोविंद कुमार यादव, सचिन कुमार विश्नोई, आदि लोग मौजूद रहे।

     

