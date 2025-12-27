जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम में खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के तहत दो दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा के दूसरे दिन विभिन्न आयु वर्गों में भारोत्तोलन, कुश्ती एवं एथलेटिक्स, जूडो प्रतियोगिताएं हुईं। भारोत्तोलन में सब जूनियर बालक वर्ग में 49 किग्रा भार वर्ग में कार्तिक, 55 किग्रा में अनिकेत, 61 किग्रा में नकुन चौहान, 67 में अभिनय, 88 में दीपक कुमार प्रथम रहे। जूनियर बालक वर्ग में 55 किग्रा भारवर्ग में शिव, 61 में प्रियांशु, 73 में दीप कुमार, 88 किग्रा में अमन राती, 94 किग्रा में संभव त्यागी विजेता रहे। सीनियर वर्ग में 67 किग्रा भारवर्ग में कन्हैया सैनी, 73 में सुनित शर्मा, 81 में शाने आलम पहले स्थान पर रहे।

सब जूनियर बालिका वर्ग में 45 किग्रा में प्रथम तानिया, 55 में दिशा, 63 में आन्या कश्यप, 77 किग्रा में पूर्णिमा यादव विजेता बनीं। जूनियर बालिका वर्ग के 49 किग्रा भारवर्ग में अंजू रानी, 55 में कसक रानी, 64 में अंजली सिंह, 77 में हैप्पी पहले स्थान पर रहीं। कुश्ती में 40 किग्रा में अरुण प्रथम रहे।

एथलेटिक्स में बालिका वर्ग में 100 मीटर दौड़ में स्वेच्छा, मनीषा और चांदनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए। 200 मीटर दौड़ में जुनैहरा, अंजली 400 मीटर दौड़ में शिवांशी सबसे तेज दौड़ीं। 800 मीटर दौड़ में आशी यादव, कीर्ति, आशी ने प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सब जूनियर बालिका वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में मानवी, रितिका, तनु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

दो किमी वाक रेस में प्रियांशी प्रथम रहीं। डिस्कस थ्रो में अक्षिता, संजना, विकांशा प्रथम, आरती द्वितीय और रिया तृतीय रहीं। प्रतियोगिता के समापन पर प्रशिक्षक निशा आसिफ सिद्दीकी, उप्र ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव डा. अजय पाठक ने कहा कि सांसद खेल स्पर्धा युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने का मजबूत करने का प्रभावशाली मंच है।