बदमाशों के लिए 'काल' बना साल 2025: मुरादाबाद में 85 अपराधियों के पैर में लगी गोली, 2 का हुआ परलोक गमन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने वर्ष 2025 में सख्त रुख अपनाया है। आंकड़े बताते हैं कि बीते चार वर्षों की तुलना में बीते साल मुठभेड़ों की संख्या में तेज इजाफा हुआ है। वर्ष 2021 से 2024 तक चार सालों में जहां सिर्फ 37 मुठभेड़ दर्ज की गईं, वहीं साल 2025 में अकेले एक वर्ष के भीतर ही 62 मुठभेड़ हुई। यह स्थिति जिले की कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की बदली रणनीति को दर्शाती है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 2025 में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए। इन मुठभेड़ों के दौरान पुलिस ने 82 अपराधियों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। इनमें गोकशी, लूट, चोरी, वाहन चोरी और संगठित अपराध से जुड़े बदमाश शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मुठभेड़ उस समय हुईं, जब बदमाश गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहे थे।

साल 2025 मुठभेड़ों के दौरान दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर भी किया है। अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करना और आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाना इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ों और लगातार दबिशों का असर अब दिखने लगा है और कई अपराधी जिले छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं।

गो-तस्करों से अधिक हुई मुठभेड़ पुलिस ने हत्या, लूट, दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को बीते साल मुठभेड़ के पैर में गोली मारकर पकड़ा है, लेकिन सबसे अधिक मुठभेड़ गो-तस्करों से हुई है। जिले में बढ़ती गोकशी को रोकने के लिए पुलिस मुठभेड़ की है, लेकिन इसके बाद भी बीते साल पुलिस गोकशी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाई है। गोकशी जिले की पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों को किया ढेर बदमाशों के पैर में गोली मारकर पकड़ने का सिलसिला पूरे साल चलता रहा, लेकिन पुलिस ने मुरादाबाद के कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले दो मेरठ के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया था। एक बदमाश एक लाख का इनामी था तो दूसरे पर पचास हजार रुपये का इनाम घोषित था।