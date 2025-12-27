जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस के अगवानपुर क्षेत्र के मुहल्ले में छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ के दौरान आरोपित आसिम के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आरोपित ने वर्ष 2022 में भी एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। हाल ही में यह जमानत पर आया था। मासूम के पिता ने गुरुवार की रात सिविल लाइंस पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि छह वर्षीय बेटी गुरुवार को शाम चाची ने बाजार से पान लेने भेजा था। शाम करीब पौने पांच बजे रास्ते में उसे आरोपित आसिम मिल गया।

वह मासूम को खंडहर में ले गए और यहां गड्ढे में उसके साथ दुष्कर्म किया। रोते हुए अपने घर पहुंची और आपबीती सुनाई तो स्वजन दंग रह गए थे। उन्होंने आरोपित को बाजार में पकड़ लिया और उसकी पिटाई की लेकिन उसके स्वजन आ गए थे और उन्होंने आरोपित को छुड़ा लिया था।

परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपित मौके से भाग गया था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। शुक्रवार की रात सिविल लाइंस पुलिस भटावली स्थित निर्माणाधीन पुल के पास में चेकिंग कर रही थी। तभी आरोपित बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कच्चे रास्ते पर बाइक मोड़ दी।