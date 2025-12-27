Language
    'On-The-Spot' हिसाब: भाग रहा था मासूम से दरिंदगी करने वाला आसिम, पुलिस ने क‍िया एनकाउंटर

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    मुरादाबाद में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी आसिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जमानत पर बाहर आए आसिम ने 2022 में भी एक बच्ची से ...और पढ़ें

    अस्‍पताल में भर्ती दुष्‍कर्म का आरोप‍ित आस‍िम

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस के अगवानपुर क्षेत्र के मुहल्ले में छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ के दौरान आरोपित आसिम के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    आरोपित ने वर्ष 2022 में भी एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। हाल ही में यह जमानत पर आया था। मासूम के पिता ने गुरुवार की रात सिविल लाइंस पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि छह वर्षीय बेटी गुरुवार को शाम चाची ने बाजार से पान लेने भेजा था। शाम करीब पौने पांच बजे रास्ते में उसे आरोपित आसिम मिल गया।

    वह मासूम को खंडहर में ले गए और यहां गड्ढे में उसके साथ दुष्कर्म किया। रोते हुए अपने घर पहुंची और आपबीती सुनाई तो स्वजन दंग रह गए थे। उन्होंने आरोपित को बाजार में पकड़ लिया और उसकी पिटाई की लेकिन उसके स्वजन आ गए थे और उन्होंने आरोपित को छुड़ा लिया था।

    परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपित मौके से भाग गया था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। शुक्रवार की रात सिविल लाइंस पुलिस भटावली स्थित निर्माणाधीन पुल के पास में चेकिंग कर रही थी। तभी आरोपित बाइक से आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कच्चे रास्ते पर बाइक मोड़ दी।

    इसी दौरान बाइक रेत में फिसल गई तब आरोपित ने बाइक छोड़ दी और भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो आरोपित के पैर में गोली लग गई। इसके बाद आसिम घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित दबोच लिया।

    उसके पास से तमंचा बरामद किया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपित को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

     

