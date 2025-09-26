जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गलशहीद क्षेत्र में शुक्रवार को विवाहिता आयशा ने फंदे से लटक कर जान दे दी। वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मूलरूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली आयशा की शादी दो साल पहले असालतपुरा निवासी अज्जू कुरैशी से से हुई थी। असालतपुरा में ही आयशा की मां और मायके के अन्य लोग किराये के मकान में रहते हैं। इस मकान की दूसरी मंजिल पर आयशा अपने पति के साथ रह रही थीं। पुलिस के अनुसार, अज्जू गुरुवार रात बाहर गया था। दूसरी मंजिल पर आयशा अकेली थीं। मकान में नीचे उसकी मां व अन्य लोग मौजूद थे।