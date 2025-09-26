मुरादाबाद को मिलेंगी दो नई टाउनशिप, MDA बोर्ड देगा नए ले-आउट को मंजूरी

मुरादाबाद शहर में दो नई टाउनशिप - सहयाद्रि और गोविंदपुरम योजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। एमडीए की बोर्ड बैठक में लेआउट को स्वीकृति मिलने की संभावना है जिससे शहरवासियों को सुनियोजित आवासीय और व्यावसायिक भूखंड मिलेंगे। भूखंडों की दरें बढ़ सकती हैं लेकिन बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। गोविंदपुरम की दरें भी सहयाद्रि के समान होने की संभावना है जिससे शहर को एक और आवासीय विकल्प मिलेगा।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। शहरवासियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें दो नई आधुनिक टाउनशिप की सौगात मिलने जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) की 142वीं बोर्ड बैठक शनिवार को मंडलायुक्त आंजनेय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित होगी। दिल्ली रोड स्थित एमडीए कार्यालय के समागम सभागार में होने वाली इस बैठक में सहयाद्रि (सोनकपुर योजना) और गोविंदपुरम टाउनशिप के नए लेआउट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इन योजनाओं के लागू होने के बाद शहरवासियों को नियोजित ढंग से विकसित आवासीय और व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध होंगे। हालांकि, प्लाट की दरें पहले से कुछ महंगी हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण के साथ घर बनाने का अवसर मिलेगा।

सहयाद्रि टाउनशिप में पहले आवासीय भूखंडों का मूल्य 36 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तय था, जबकि व्यावसायिक भूखंड 72 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर पर बेचे जा रहे थे। योजना की लागत बढ़ने के चलते एमडीए ने दरों को संशोधित कर 40 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर (आवासीय) और 80 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर (व्यावसायिक) करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि सीलिंग की जमीन के लिए 21 करोड़ रुपये की राशि पहले ही अदा की जा चुकी है। अधिग्रहण और विकास पर लगातार हो रहे खर्च के कारण यह कदम जरूरी हो गया है।

दिल्ली रोड स्थित मझोला थाने के सामने विकसित की जा रही गोविंदपुरम टाउनशिप का रेट भी इसी बैठक में तय होगा। संभावना है कि यहां भी भूखंडों की दरें सहयाद्रि योजना के बराबर रखी जाएंगी। इससे शहर को एक और बड़ा आवासीय विकल्प मिलेगा, जहां लोग अपनी जरूरत के अनुसार भूखंड खरीद सकेंगे। दोनों टाउनशिप शहर की प्रमुख लोकेशन पर विकसित हो रही हैं।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और चौड़ी सड़कों के साथ नियोजित कॉलोनियां उपलब्ध होंगी। व्यावसायिक भूखंड मिलने से रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। साफ-सफाई और हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) का विशेष प्रावधान रहेगा। बोर्ड बैठक में केवल टाउनशिप ही नहीं, बल्कि शहर के विकास से जुड़े कई और अहम विषयों पर भी मंथन होगा। इनमें जर्जर भवनों का निस्तारण, पुराने कार्यालयों का उपयोग, पीपीपी मॉडल पर व्यावसायिक भवनों का विकास और महायोजना-2031 से जुड़े तकनीकी फैसले शामिल हैं।