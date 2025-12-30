नए साल के स्वागत को महका मुरादाबाद: फूलों के साथ 'चॉकलेट-परफ्यूम बुके' और 'हेल्दी फ्रूट केक' की मची धूम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नये साल के स्वागत को लेकर शहर का बाजार पूरी तरह उत्साह और रौनक से भर गया है। खासतौर पर फूलों और गिफ्ट की दुकानों पर रंग-बिरंगे गुलदस्ते, चॉकलेट, परफ्यूम और आकर्षक उपहार लोगों को लुभा रहे हैं। अपनों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए लोग पसंदीदा गिफ्ट खरीदते नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार में चहल-पहल बढ़ गई है।

नये साल के जश्न को लेकर सिविल लाइन चौक, पीलीकोठी, डिप्टीगंज, बुध बाजार और रामगंगा विहार क्षेत्र में फूलों और गिफ्ट की दुकानों को खास अंदाज में सजाया गया है। दुकानों पर फूलों के साथ चॉकलेट और परफ्यूम के बुंच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिनभर दुकानों पर खरीदारों की आवाजाही बनी रही।

फूलों की दुकानों पर गुलाब, लिली, कार्नेशन, ऑर्किड, ट्यूलिप, ग्लैडियोलस, डेज़ी और सूरजमुखी के गुलदस्ते सबसे अधिक बिकते नजर आए। बुजुर्ग और परंपरागत सोच रखने वाले लोग आज भी फूलों को शुभकामनाओं का सबसे बेहतर माध्यम मान रहे हैं, जबकि युवा वर्ग नए फैशन और ट्रेंड के अनुसार चॉकलेट और परफ्यूम के बुके को प्राथमिकता दे रहा है। नये साल को लेकर बढ़ी खरीददारी से व्यवसायियों के चेहरे भी खिले नजर आए।