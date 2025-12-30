Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल के स्वागत को महका मुरादाबाद: फूलों के साथ 'चॉकलेट-परफ्यूम बुके' और 'हेल्दी फ्रूट केक' की मची धूम

    By Rajni Mehta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:56 PM (IST)

    मुरादाबाद में नए साल के स्वागत के लिए बाजार गुलजार है। फूलों, चॉकलेट और परफ्यूम के गुलदस्ते लोगों को खूब लुभा रहे हैं। पारंपरिक लोग फूलों को पसंद कर र ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुकान से फूल खरीदती युवती

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नये साल के स्वागत को लेकर शहर का बाजार पूरी तरह उत्साह और रौनक से भर गया है। खासतौर पर फूलों और गिफ्ट की दुकानों पर रंग-बिरंगे गुलदस्ते, चॉकलेट, परफ्यूम और आकर्षक उपहार लोगों को लुभा रहे हैं। अपनों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए लोग पसंदीदा गिफ्ट खरीदते नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार में चहल-पहल बढ़ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नये साल के जश्न को लेकर सिविल लाइन चौक, पीलीकोठी, डिप्टीगंज, बुध बाजार और रामगंगा विहार क्षेत्र में फूलों और गिफ्ट की दुकानों को खास अंदाज में सजाया गया है। दुकानों पर फूलों के साथ चॉकलेट और परफ्यूम के बुंच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिनभर दुकानों पर खरीदारों की आवाजाही बनी रही।

    फूलों की दुकानों पर गुलाब, लिली, कार्नेशन, ऑर्किड, ट्यूलिप, ग्लैडियोलस, डेज़ी और सूरजमुखी के गुलदस्ते सबसे अधिक बिकते नजर आए। बुजुर्ग और परंपरागत सोच रखने वाले लोग आज भी फूलों को शुभकामनाओं का सबसे बेहतर माध्यम मान रहे हैं, जबकि युवा वर्ग नए फैशन और ट्रेंड के अनुसार चॉकलेट और परफ्यूम के बुके को प्राथमिकता दे रहा है। नये साल को लेकर बढ़ी खरीददारी से व्यवसायियों के चेहरे भी खिले नजर आए।

    हैल्दी केक से होगी नये साल की शुरुआत

    नये साल के मौके पर इस बार बेकरी और केक मेकर्स ने सेहत को ध्यान में रखते हुए हैल्दी थीम पर केक तैयार किए हैं। संतरा, सेब, अनार, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों से बने केक लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। इसके साथ ही सूखे मेवों और पिश्ता से बने केक भी खास आकर्षण का केंद्र हैं। केक मेकर्स के अनुसार, अब ग्राहक त्योहारों पर भी स्वाद के साथ सेहत को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी को देखते हुए कम मीठे और पौष्टिक केक तैयार किए गए हैं।

     

    यह भी पढ़ें- मुरादाबाद में वोटर लिस्ट का महा-अपडेट: 2.28 लाख नए चेहरों को मिला वोट का हक, 2.11 लाख के नाम कटे!