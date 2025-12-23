Language
    मुरादाबाद में वोटर लिस्ट का महा-अपडेट: 2.28 लाख नए चेहरों को मिला वोट का हक, 2.11 लाख के नाम कटे!

    By Anuj Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    मुरादाबाद पंचायत चुनाव 2026: अनंतिम मतदाता सूची जारी! जिले में कुल 14,90,826 मतदाता हैं, जिसमें 2.28 लाख नए नाम जुड़े और 2.11 लाख कटे हैं। अगर आपको ना ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। जिसके अनुसार जिले में 14 लाख 90 हजार 826 मतदाता हैं। इसमें 2 लाख 28 हजार 329 नए मतदाता जुड़े हैं जबकि 2 लाख 11 हजार 379 के नाम कटे हैं। अनंतिम सूची तहसीलों में चस्पा कर दी गई है जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।

    30 दिसंबर तक दावा व आपत्ति कर सकते हैं। 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक दावे व आपत्ति का निस्तारण होगा। उसके बाद छह फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की सूची के अनुसार, 643 ग्राम पंचायतों वाले जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 14 लाख 73 हजार 876 थी।

    भौतिक सत्यापन के लिए बीएलओ घर-घर पहुंचने शुरू हुए। सत्यापन में बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए जो मृत थे। तमाम लोगों ने दो-दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम अंकित करा रखा था। इतना ही नहीं एक ही नाम के कई-कई लोग मिलें, लेकिन पिता के नाम भिन्न थे। डुप्लीकेट के अलावा सामान्य मतदाताओं का भी सत्यापन किया गया।

    23 दिसंबर को कार्य पूरा कर अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई। जिसमें डुप्लीकेट मिले 72 हजार मतदाताओं के साथ, मृत व अन्य समेत 2 लाख 11 हजार 379 के नाम काटे गए। 2 लाख 28 हजार 329 नए मतदाता जोड़े गए और 14 लाख 90 हजार 826 मतदाताओं की अनंतिम सूची जारी की गई।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि अनंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। दावे या आपत्ति संबंधित एसडीएम कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है। दावे और आपत्ति के निस्तारण के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी।

    मुरादाबाद ब्लॉकवार रिपोर्ट: कहाँ कितनी पंचायतें और कितने वोटर?

    पंचायत चुनाव की अनंतिम सूची के अनुसार, जिले के सभी 8 ब्लॉकों की स्थिति नीचे दी गई है:

    ब्लॉक का नाम कुल ग्राम पंचायतें कुल मतदाता
    कुंदरकी 99 2,41,702
    बिलारी 98 2,07,152
    डिलारी 85 1,92,097
    मूंढापांडे 76 1,89,077
    भगतपुर टांडा 73 1,83,676
    छजलैट 82 1,80,281
    ठाकुरद्वारा 74 1,66,041
    मुरादाबाद 56 1,30,800
    कुल योग 643 14,90,826

    मुरादाबाद: वोटरों की छंटनी—किस ब्लॉक में मिले कितने डुप्लीकेट?

    सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता मिले जिनके नाम दो जगह थे या रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। प्रशासन ने इन 72,000+ डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को शुद्ध किया है।

    ब्लॉक का नाम डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या
    कुंदरकी 47,490
    बिलारी 34,848
    मूंढापांडे 30,951
    भगतपुर टांडा 29,604
    छजलैट 27,009
    डिलारी 26,996
    ठाकुरद्वारा 19,985
    मुरादाबाद 18,501


