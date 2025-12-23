मुरादाबाद में वोटर लिस्ट का महा-अपडेट: 2.28 लाख नए चेहरों को मिला वोट का हक, 2.11 लाख के नाम कटे!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। जिसके अनुसार जिले में 14 लाख 90 हजार 826 मतदाता हैं। इसमें 2 लाख 28 हजार 329 नए मतदाता जुड़े हैं जबकि 2 लाख 11 हजार 379 के नाम कटे हैं। अनंतिम सूची तहसीलों में चस्पा कर दी गई है जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं।

30 दिसंबर तक दावा व आपत्ति कर सकते हैं। 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक दावे व आपत्ति का निस्तारण होगा। उसके बाद छह फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 की सूची के अनुसार, 643 ग्राम पंचायतों वाले जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 14 लाख 73 हजार 876 थी।

भौतिक सत्यापन के लिए बीएलओ घर-घर पहुंचने शुरू हुए। सत्यापन में बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए जो मृत थे। तमाम लोगों ने दो-दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम अंकित करा रखा था। इतना ही नहीं एक ही नाम के कई-कई लोग मिलें, लेकिन पिता के नाम भिन्न थे। डुप्लीकेट के अलावा सामान्य मतदाताओं का भी सत्यापन किया गया।

23 दिसंबर को कार्य पूरा कर अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई। जिसमें डुप्लीकेट मिले 72 हजार मतदाताओं के साथ, मृत व अन्य समेत 2 लाख 11 हजार 379 के नाम काटे गए। 2 लाख 28 हजार 329 नए मतदाता जोड़े गए और 14 लाख 90 हजार 826 मतदाताओं की अनंतिम सूची जारी की गई।