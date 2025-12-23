कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? अमरोहा की 1663 बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन, जानें कैसे करें सुधार

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मंगलवार को 576 ग्राम पंचायतों में 1663 बूथों पर मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया। बुधवार यानी 24 दिसंबर से उस पर दावे-आपत्तियां मांगी जाएंगी। 30 दिसंबर तक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। पंचायतों में चले विशेष वृहद पुनरीक्षण अभियान के दौरान जोया ब्लाक क्षेत्र में सबसे अधिक 24142 मतदाताओं के वोट काटे गए हैं।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। 576 पंचायतों में 799 मतदान केंद्र हैं जबकि, बूथों की संख्या 1663 है। पुनरीक्षण कार्य के बाद मंगलवार को सभी बूथों पर मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है। कोई भी मतदाता बूथ पर जाकर सूची का अवलोकन कर सकता है। यदि नाम या पते में कोई गलती है तो उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

30 दिसंबर तक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी और 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक उनका निस्तारण किया जाएगा। यहां बता दें कि वर्ष 2021 में पंचायतों के मतदाताओं की संख्या 996303 थी लेकिन, इस बार बढ़कर 1040860 हो गई है।

पुनरीक्षण कार्य के दौरान 102168 मतदाताओं के वोट कट गए हैं। जबकि, 12924 मतदाताओं ने नाम व पता में संशोधन का कार्य करवाया है। डीएम निधि गुप्ता ने लोगों से अपील की कि वह मतदाता सूची अवश्य चेक कर लें। किसी का नाम छूट गया है या गलत है, उसको अभी संशोधित किया जा सकता है।

डीएम ने किया ईवीएम व वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कलक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम व वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण किया। इसमें दोनों गोदाम सुव्यवस्थित पाए गए। उनकी निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी संचालित मिले। गोदाम की सील्ड भी सही पाई गई। इस पर डीएम ने कर्मचारियों को सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।