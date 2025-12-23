Language
    कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? अमरोहा की 1663 बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन, जानें कैसे करें सुधार

    By Rahul Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    अमरोहा में 1663 बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं और यदि कोई त्रुटि है तो सुधार कर सकते हैं। यह सुनि ...और पढ़ें

    Hero Image

    न‍ि रीक्षण करतीं डीएम न‍िध‍ि गुप्‍ता वत्‍स व अन्‍य

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। मंगलवार को 576 ग्राम पंचायतों में 1663 बूथों पर मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया। बुधवार यानी 24 दिसंबर से उस पर दावे-आपत्तियां मांगी जाएंगी। 30 दिसंबर तक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। पंचायतों में चले विशेष वृहद पुनरीक्षण अभियान के दौरान जोया ब्लाक क्षेत्र में सबसे अधिक 24142 मतदाताओं के वोट काटे गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। 576 पंचायतों में 799 मतदान केंद्र हैं जबकि, बूथों की संख्या 1663 है। पुनरीक्षण कार्य के बाद मंगलवार को सभी बूथों पर मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है। कोई भी मतदाता बूथ पर जाकर सूची का अवलोकन कर सकता है। यदि नाम या पते में कोई गलती है तो उस पर आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

    30 दिसंबर तक मतदाता सूची पर आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी और 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक उनका निस्तारण किया जाएगा। यहां बता दें कि वर्ष 2021 में पंचायतों के मतदाताओं की संख्या 996303 थी लेकिन, इस बार बढ़कर 1040860 हो गई है।

    पुनरीक्षण कार्य के दौरान 102168 मतदाताओं के वोट कट गए हैं। जबकि, 12924 मतदाताओं ने नाम व पता में संशोधन का कार्य करवाया है। डीएम निधि गुप्ता ने लोगों से अपील की कि वह मतदाता सूची अवश्य चेक कर लें। किसी का नाम छूट गया है या गलत है, उसको अभी संशोधित किया जा सकता है।

    डीएम ने किया ईवीएम व वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण

    डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कलक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम व वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण किया। इसमें दोनों गोदाम सुव्यवस्थित पाए गए। उनकी निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी संचालित मिले। गोदाम की सील्ड भी सही पाई गई। इस पर डीएम ने कर्मचारियों को सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।

    इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह, डिप्टी कलेक्टर बृजपाल सिंह, एसडीएम सदर एसके दुबे के अलावा भाजपा जिला महामंत्री चंद्रभान सिंह, प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी ऋषिपाल सिंह यादव, प्रतिनिधि कांग्रेस फैज आलम राईनी आदि आदि मौजूद रहे। सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

    अमरोहा जिले में ब्लॉक-वार कटे वोटों का विवरण

    पुनरीक्षण अभियान के दौरान अमरोहा जिले के विभिन्न ब्लॉकों में कुल 1,02,168 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसका ब्लॉक-वार विवरण इस प्रकार है:

    ब्लॉक का नाम कटे हुए वोटों की संख्या
    जोया 24,142 (सर्वाधिक)
    गंगेश्वरी 17,950
    मंडी धनौरा 16,479
    हसनपुर 15,649
    अमरोहा 15,103
    गजरौला 12,845 (न्यूनतम)
    कुल योग 1,02,168

     

