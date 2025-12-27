खाकी के दरबार में 'खौफ' की कहानी: किसानों को मिल रही धमकी, सफेदपोश नेता के काले कारनामों से उठा पर्दा!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भोजपुर क्षेत्र में जमीन प्रकरण में कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीड़ित दोनों किसानों को अब कांग्रेस नेता के कुछ लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया। उन पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। दोनों ने एसएसपी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं जिन लोगों को गलत तरीके से प्लाट बेचे गए है ऐसे करीब 20 लोग सामने आए है। क्योंकि उन्हें किसान कुलदीप सिंह और पवन कुमार के हिस्से की जमीन में प्लाट बेच दिए। अब वह लोग भी अधिकारियों से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं।

भोजपुर क्षेत्र के गांव जैतपुर निवासी कुलदीप सिंह, अमरोहा के कालाखेड़ा निवासी पवन कुमार और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी निवासी सुपरटेक कालोनी पाकबड़ा के साथ मिलकर आवंला घाट रोड पर पर करीब 160 बीघा जमीन दिल्ली के एक व्यक्ति से खरीदी थी। आधी जमीन सचिन चौधरी और बाकी जमीन कुलदीप सिंह और पवन कुमार ने खरीदी थी।

जमीन खरीदने के बाद कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने अपने हिस्से की जमीन पर प्लाटिंग करनी शुरू कर दी। अपने हिस्से की जमीन पर प्लाटिंग कर प्लाट बेच दिए। कुलदीप सिंह का आरोप है कि हमारे हिस्से की जमीन पर भी 20 से अधिक लोगों को प्लाट बेच दिए। हम जब भी अपने हिस्से की जमीन पर फसल की बुवाई करने के लिए जाते हमें धमकाकर भगा देता था।

बुधवार को पवन कुमार और कुलदीप जमीन में बुवाई करने से पहले उसकी जुताई करने के लिए गए थे। इस बात की जानकारी जैसे ही कांग्रेस नेता सचिन चौधरी को लगी तो वह अपने गार्ड अत्यंत सिंह निवासी मंगोली शाहबाद रामपुर के साथ पहुंच गया। जमीन की जुताई करने का विरोध करने लगा। इसी बीच आरोपित अपनी लाइसेंसी रायफल से दोनों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी।

इस मामले में पुलिस ने सचिन चौधरी और गार्ड अत्यंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया था। शुक्रवार को करीब 20 लोग जमीन पर पहुंचे। उन्होंने अपने प्लाट की स्थिति देखी तो पता चला कि जिन प्लाट के बदले रुपये लिए है वह प्लाट कुलदीप और पवन कुमार की जमीन पर है।

ऐसे में अब यह लोग भी पुलिस को शिकायती पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। यह सभी लोग आसपास के है। उधर कुलदीप सिंह और पवन कुमार को दो दिन से देख लेने की धमकी मिल रही है। आराेप है कि कुछ कांग्रेसी नेता फैसला का दबाव बना रहे हैं। कुलदीप सिंह ने बताया कि हमने पूरे मामले की एसएसपी सतपाल अंतिल से की है। उन्होंने धमकी देने वालों के नाम मांगे हैं। अब हम शनिवार को पुलिस को उनके नाम देंगे।