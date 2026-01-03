नाम बदला, धर्म छिपाया और फिर... युवती को शादी का झांसा देकर 8 लाख की ठगी और दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में शाहनवाज ने सुनील बनकर एक युवती से दोस्ती कर ली। युवक ने अपनी इंटरनेट साइड पर भी अपना नाम सुनील लिख रखा था। बाद में युवती को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में युवती को सोलर पैनल का कारोबार कराने का झांसा देकर आठ लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित युवक समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

क्षेत्र में निर्यात फर्म में नौकरी करने वाली अनुसूचित जाति की 24 वर्षीय युवती ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि अप्रैल 2024 में वह आनंद हास्पिटल में नौकरी की तलाश में गई थी। यहां रिसेप्शन काउंटर बैठे युवक ने अपना नाम सुनील बताकर बात की। आरोपित ने बताया कि इस हास्पिटल में अभी वैकेंसी नहीं है दूसरे अस्पताल में नौकरी लगवा दूंगा।

आरोपित मोबाइल नंबर ले लिया और बातचीत करने लगा। आरोपित ने कहा कि सोलर पैनल के व्यापार में वह रकम लगाएंगी तो अच्छा मुनाफा हो जाएगा। आरोपित के बहकावे में आकर आठ लाख रुपये आरोपित को दे दिए। इसके बाद आरोपित उसे रामनगर, कैंचीधाम, देहरादून, दिल्ली ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।

इसके बाद आरोपित दूरी बनाने लगा। इसी बीच पता चला कि सुनील का असली नाम शाहनवाज है वह भोजपुर क्षेत्र के मोहल्ला जमीदारान का रहने वाला है। आरोपित के खिलाफ भोजपुर थाने में शिकायती पत्र दिया, लेकिन वह थाने नहीं आया। आरोपित शाहनवाज ने पूर्व चेयरमैन शफी अहमद उर्फ बाबू के सामने आठ लाख रुपये वापस देने का वादा किया लेकिन उसने रुपये नहीं दिए।