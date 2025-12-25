जेल से आया और फिर किया 6 साल की बच्ची का रेप; बेखौफ घूम रहे 'दरिंदे' को भीड़ ने सिखाया सबक

जागरण संवाददाता, अगवानपुर/मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र के कस्बा अगवानपुर में युवक ने छह वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया। इससे मासूम की हालत बिगड़ गई। कपड़े खून में सन गए। हालत बिगड़ती देख आरोपित भाग निकला। जानकारी के बाद लोगों ने उसे बाजार में पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। स्वजन ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। आरोपित ने वर्ष 2022 में भी सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। हाल में ही आरोपित जमानत पर जेल से बाहर आया है।

अगवानपुर एक मुहल्ला निवासी छह वर्षीय मासूम गुरुवार की शाम करीब पांच बजे चाची के कहने पर बाजार से पान लेने गई थी। जैसे ही मासूम बाजार में पहुंची तो पड़ोसी युवक मिल गया। युवक मासूम को बहला फुसलाकर एक खंडहर में ले गया। खंडहर में बने एक गड्ढ़े में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म करने लगा।

उसने शोर मचाने का प्रयास किया तो मुंह दबा दिया। इससे मासूम की हालत बिगड़ गई। किसी तरह मासूम वहां से निकलकर बाहर आई तो लोगों ने उसकी स्थिति को देखते हुए जानकारी की। मासूम ने पूरी आपबीती बता दी। मासूम आरोपित को जानती थी ऐसे में नाम भी बता दिया। स्वजन भी पहुंच गए।

स्वजन ने लोगों के साथ मिलकर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। काफी तलाश के बाद वह बाजार में दिख गया। लोगों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसकी धुनाई करनी शुरू कर दी। इससे मौके पर भारी हंगामा हो गया। पुलिस भी पहुंच गई। बताया जाता है कि वर्ष 2022 में भी मुहल्ले की एक साल साल की बच्ची के साथ भी आरोपित ने दुष्कर्म किया था।

तीन साल पहले घर में घुसकर किया था दुष्कर्म इसी आरोपित ने तीन साल पहले पड़ोसी सात वर्षीय बच्ची को घर में अकेला देख घुस गया था। इसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इससे बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया था। हाल ही में आरोपित जमानत पर जेल से बाहर आया है और फिर से एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित शादीशुदा भी है।