    शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, AI से बनाए अश्लील फोटो; प्रताड़ना से तंग आकर युवती ने खाया जहर

    By Sachin Choudhary Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:05 AM (IST)

    मुरादाबाद के मझोला में एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और एआई से बनी अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवती के साथ कटघर निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। युवती ने विरोध किया तो आरोपित एआइ के माध्यम से बनाए अश्लील फोटो को प्रसारित करने की धमकी देकर शोषण करने लगा। परेशान होकर युवती ने आठ दिसंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया।

    इसके बाद आरोपित ने युवती और उसके स्वजन को धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवती का कटघर क्षेत्र के मुहल्ला पंडित नगला निवासी जुबैर का दूर का रिश्तेदार है।

    आरोपित का युवती के घर आना जाना था। आरोपित युवती को अपनी बातों में फंसा लिया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती ने शादी करने के लिए कहा तो युवक ने एआइ के माध्यम से बनाए अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं कई माह से फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर आरोपित युवती का शोषण करता रहा।

    अब युवक ने शादी करने से इन्कार कर दिया। इसी बात से परेशान युवती ने आठ दिसंबर को घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के बाद उसे घर भेज दिया।

    अब आरोपित कुछ लोगों को भेजकर युवती और उसके स्वजन को धमका रहा है। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपित की तलाश की जा रही है।

     

