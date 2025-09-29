मुरादाबाद में पति से विवाद के बाद महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दहेज के लिए हत्या का आरोप
मुरादाबाद के सहेरिया गांव में गुलफ्शा की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल वाले बुलेट बाइक मांग रहे थे और मारपीट करते थे। पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सहेरिया निवासी गुलफ्शा की पति से विवाद के बाद सोमवार सुबह मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर पति समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
