Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में पति से विवाद के बाद महिला की संद‍िग्‍ध पर‍िस्‍थि‍ति‍यों में मौत, दहेज के ल‍िए हत्या का आरोप

    By sachin choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 10:37 PM (IST)

    मुरादाबाद के सहेरिया गांव में गुलफ्शा की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल वाले बुलेट बाइक मांग रहे थे और मारपीट करते थे। पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मृतक मह‍िला गुलफ्शा का फाइल फोटो। सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सहेरिया निवासी गुलफ्शा की पति से विवाद के बाद सोमवार सुबह मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर पति समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्षेत्र के गांव सहेरिया निवासी इरफान की शादी चार माह पहले भगतपुर क्षेत्र के गांव मुडिया उर्फ गंजोवाली निवासी नुसरत की बेटी गुलफ्शा से हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दहेज में बुलेट बाइक मांगनी शुरू कर दी। मना करने पर कई बार मारपीट की गई।

    विवाहिता ने पिता नुसरत ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि सोमवार को सुबह इरफान ने अपनी मां शामीम जहां, पिता मुनाजिर, और भाई रिहान के साथ मिलकर मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी। प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित इरफान, शामीम, मुनाजिर और रिहान के खिलाफ दहेज हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है।

    यह भी पढ़ें- इंस्टाग्राम पर टिप्पणी के विवाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, थाने का घेराव; मोहल्ले के ही चार युवकों पर FIR