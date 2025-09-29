मुरादाबाद के सहेरिया गांव में गुलफ्शा की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने बताया कि ससुराल वाले बुलेट बाइक मांग रहे थे और मारपीट करते थे। पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के गांव सहेरिया निवासी गुलफ्शा की पति से विवाद के बाद सोमवार सुबह मृत्यु हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर पति समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

क्षेत्र के गांव सहेरिया निवासी इरफान की शादी चार माह पहले भगतपुर क्षेत्र के गांव मुडिया उर्फ गंजोवाली निवासी नुसरत की बेटी गुलफ्शा से हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दहेज में बुलेट बाइक मांगनी शुरू कर दी। मना करने पर कई बार मारपीट की गई।