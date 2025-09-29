इंस्टाग्राम पर टिप्पणी के विवाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या, थाने का घेराव; मोहल्ले के ही चार युवकों पर FIR

मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पर टिप्पणी के विवाद में बजरंग दल के खंड संयोजक शोभित ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। शोभित और अविनाश के बीच पहले भी इंस्टाग्राम पर एक लड़की को लेकर विवाद हुआ था।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लड़की काे लेकर इंस्टाग्राम पर टिप्पणी के विवाद में बजरंग दल के खंड संयोजक एवं दसवीं के छात्र शोभित ठाकुर उर्फ भूरा की कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में सभी थाने पहुंच गए। यहां आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। इस बीच पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया और थाने का घेराव कर दिया जिससे करीब दो घंटे अफरा-तफरी का माहौल रहा। जैसे-तैसे पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। पिता की ओर से मुहल्ले के ही अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी व जतिन उर्फ लाल के विरुद्ध हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चारों आरोपित फरार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोहल्ला सूरज नगर निवासी घनश्याम ठाकुर का बेटा शोभित ठाकुर उर्फ भूरा श्यामो देवी इंटर कालेज में दसवीं का छात्र था। बजरंग दल में उसके पास खंड संयोजक की जिम्मेदारी थी। पुलिस के अनुसार, करीब चार माह पहले शोभित का मोहल्ले के ही अविनाश से लड़की को लेकर इंस्टाग्राम पर की गई टिप्प्णी के चलते विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद आसपास के लोगों ने विवाद शांत कर दिया था, मगर तभी से अविनाश रंजिश मानने लगा। तनातनी बढ़ती चली गई।

सोमवार करीब तीन बजे मोहल्ले का ही गौतम कश्यप शोभित के पास पहुंचा और घूमने चने की बात कहकर दोनों बाइक से निकल गए। रास्ते में मुहल्ले के ही रोहित व आदित्य मिल गए। चारों बल्देव पुरी बसंतपुरी स्थित एक चाय की दुकान पहुंचे। इसी बीच अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश जोशी व जतिन उर्फ लाल पहुंच गए। अक्कू ने शोभित से बाइक की चाबी मांगी। मना करने पर चाबी छीनकर चार्जर लाने की बात कही। लौटकर वापस आते ही शोभित से भिड़ गया। कहा कि तू अविनाश से विवाद क्यों कर रहा है? इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। विरोध पर अक्कू ने कनपटी पर तमंचा सटाकर शोभित के गोली मार दी। वह गिर पड़ा, मौके पर ही उसकी जान चली गई।