    बरेली उपद्रव के बाद मुरादाबाद पहुंची इंसास, पुलिस ले रही पिस्टल और हैंड ग्रेनेड चलाने की खास ट्रेनिंग

    By Mehandi Hasan Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:51 AM (IST)

    बरेली में अशांति के बाद मुरादाबाद पुलिस सतर्क है। पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण और आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें इंसास पिस्टल और ग्रेनेड जैसे हथियारों के इस्तेमाल के बारे में बताया जा रहा है। त्योहारों को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए यह तैयारी की जा रही है और 20% पुलिस फोर्स हमेशा अलर्ट रहेगी।

    बरेली उपद्रव के बाद पुलिस लाइंस में इंसास। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद । बरेली उपद्रव के बाद मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट है। बरेली के साथ ही आसपास के जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अब मुरादाबाद पुलिस में कांठ सर्किल के कांठ, छजलैट और सीओ कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों को इंसास, नाइन एमएम पिस्टल, एंटी राइट गन (मय प्लास्टिक पैलेट), जीएफ-एचई 36 हैंड ग्रेनेड, आंसू गैस ग्रेनेड आदि आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई।

    उनकी हैंडलिंग एवं प्रयोग के संबंध में विस्तारपूर्वक बताया गया। साथ ही दंगा नियंत्रण उपकरणों को सही ढंग से पहनने एवं नियमानुसार उपयोग करने का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण के बाद सभी पुलिस कर्मियों को अभ्यास कराया गया, जिसमें उन्होंने दंगा नियंत्रण एवं आधुनिक हथियारों के प्रयोग का प्रदर्शन किया।

    किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार

    एसपी यातायात सुभाष चंद गंगवार ने बताया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति एवं कानून-व्यवस्था को बनाए रखना और आपसी सौहार्द को मजबूत करना है। किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने की तैयारी सुनिश्चित करना है। सर्किल वार पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। -

    20 प्रतिशत फोर्स रहेगी अलर्ट मोड पर

    जिले की 20 प्रतिशत फोर्स को हर एक हथियार चलाने में निपुण किया जाएगा। वह रिजर्व में रहेंगे। कानून व्यवस्था का पालन कराने में उस फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सूची बनानी शुरू करा दी गई है।

    त्योहारों पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के तहत हर एक जवान अलर्ट रहेंगे। इसी क्रम में सर्किल वार पुलिसकर्मियों से असलहों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। असलहों के रखरखाव की भी सबको जानकारी दी जाएगी। अब यह अभ्यास नियमित रहेगा। - सतपाल अंतिल, एसएसपी -