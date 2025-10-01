Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही जेल में बंद स्‍वात‍ि, शादी के ल‍िए रची थी ऐसी खौफनाक साज‍िश घरवालों के उड़ गए थे होश

    By sachin choudhary Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र में योगेश की हत्या में शामिल स्वाति अब जेल में अपने प्रेमी मनोज से मिलने के लिए तड़प रही है। उसने जेल अधिकारियों से मिलने की गुहार लगाई है जिसके बाद उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। स्वाति ने मनोज के साथ मिलकर योगेश की हत्या की साजिश रची थी ताकि वह अपने परिवार को फंसा सके और मनोज से शादी कर सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    जेल में बंद स्वाति प्रेमी से मिलने की लगा रही गुहार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादबााद। पाकबड़ा क्षेत्र में अपने प्रेमी संग मिलकर योगेश की हत्या कराने वाली स्वाति जेल में अब प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही है। उसने जेल अधिकारियों से प्रेमी से मिलने की गुहार लगाई है। अधिकारियों ने आरोपित युवती की अब काउंसिलिंग करानी शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकबड़ा के गुरैठा गांव निवासी शोभाराम की बेटी स्वाति का गांव में सैलून चलाने वाले बदायूं निवासी मनोज से प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्वाति अपने पिता और भाइयों को जेल भिजवाकर मनोज से शादी करना चाहती थी। मनोज, स्वाति और मनोज के रिश्तेदार मंजीत ने साजिश रची थी कि गुरैठा गांव के किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद स्वाति के पिता और भाइयों को फंसा दिया जाएगा।

    17 सितंबर की रात पेंटर योगेश की हत्या करने के बाद मनोज ने गुरैठा गांव निवासी शोभराम, उसके बेटे कपिल और गौरव को फंसाने के लिए पुलिस को कॉल की थी। इसके बाद आरोपित मनोज और उसका रिश्तेदार पाकबड़ा में किराये के मकान चले गए थे।

    पुलिस शोभाराम और उसके बेटों को पुलिस पकड़ कर थाने ले गई तो स्वाति ने मनोज को कॉल कर इसकी भी जानकारी दे दी थी। 28 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में मनोज और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया था।

    29 सितंबर को तीनों जेल भेज दिए गए थे। अब जेल जाने के बाद भी स्वाति मनोज से मिलना चाहती है। उसने जेल अधिकारियों से मांग रखी है कि वह मनोज से मुलाकात करना चाहती है। हालांकि, जेल मैन्युअल के मुताबिक उसकी मुलाकात नहीं कराई है।

    यह भी पढ़ें- बरेली के बाद मुरादाबाद में ‘आई लव मोहम्मद’ का पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने की साजिश, आरोपी यूट्यूबर ग‍िरफ्तार