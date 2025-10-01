मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र में योगेश की हत्या में शामिल स्वाति अब जेल में अपने प्रेमी मनोज से मिलने के लिए तड़प रही है। उसने जेल अधिकारियों से मिलने की गुहार लगाई है जिसके बाद उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। स्वाति ने मनोज के साथ मिलकर योगेश की हत्या की साजिश रची थी ताकि वह अपने परिवार को फंसा सके और मनोज से शादी कर सके।

जागरण संवाददाता, मुरादबााद। पाकबड़ा क्षेत्र में अपने प्रेमी संग मिलकर योगेश की हत्या कराने वाली स्वाति जेल में अब प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही है। उसने जेल अधिकारियों से प्रेमी से मिलने की गुहार लगाई है। अधिकारियों ने आरोपित युवती की अब काउंसिलिंग करानी शुरू कर दी है।

पाकबड़ा के गुरैठा गांव निवासी शोभाराम की बेटी स्वाति का गांव में सैलून चलाने वाले बदायूं निवासी मनोज से प्रेम प्रसंग चल रहा था। स्वाति अपने पिता और भाइयों को जेल भिजवाकर मनोज से शादी करना चाहती थी। मनोज, स्वाति और मनोज के रिश्तेदार मंजीत ने साजिश रची थी कि गुरैठा गांव के किसी व्यक्ति की हत्या करने के बाद स्वाति के पिता और भाइयों को फंसा दिया जाएगा।

17 सितंबर की रात पेंटर योगेश की हत्या करने के बाद मनोज ने गुरैठा गांव निवासी शोभराम, उसके बेटे कपिल और गौरव को फंसाने के लिए पुलिस को कॉल की थी। इसके बाद आरोपित मनोज और उसका रिश्तेदार पाकबड़ा में किराये के मकान चले गए थे।

पुलिस शोभाराम और उसके बेटों को पुलिस पकड़ कर थाने ले गई तो स्वाति ने मनोज को कॉल कर इसकी भी जानकारी दे दी थी। 28 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में मनोज और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया था।