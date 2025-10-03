ऋषिकेश से सियालदह और मुजफ्फरपुर के लिए चलेंगी फेस्टिवल ट्रेन, त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा
मुरादाबाद से त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश सियालदह और मुजफ्फरपुर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। ऋषिकेश-सियालदह एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी। सियालदह-ऋषिकेश एक्सप्रेस 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक हर सोमवार को उपलब्ध रहेगी। ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन 10 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहारी सीजन में योगनगरी ऋषिकेश से सियालदह और मुजफ्फरपुर के लिए फेस्टिवल सीजन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित तिथियों पर चलेंगी।
