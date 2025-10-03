Language
    ऋषिकेश से सियालदह और मुजफ्फरपुर के लिए चलेंगी फेस्टिवल ट्रेन, त्‍योहारों पर यात्र‍ियों को म‍िलेगी सुव‍िधा

    By Tej Prakash Saini Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    मुरादाबाद से त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए ऋषिकेश सियालदह और मुजफ्फरपुर के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। ऋषिकेश-सियालदह एक्सप्रेस 11 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर शनिवार को चलेगी। सियालदह-ऋषिकेश एक्सप्रेस 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक हर सोमवार को उपलब्ध रहेगी। ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन 10 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    ऋषिकेश से सियालदह और मुजफ्फरपुर के लिए चलेंगी फेस्टिवल ट्रेन।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहारी सीजन में योगनगरी ऋषिकेश से सियालदह और मुजफ्फरपुर के लिए फेस्टिवल सीजन ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित तिथियों पर चलेंगी।

    ऋषिकेश-सियालदह एक्सप्रेस (04312) का संचालन 11अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को होगा। योगनगरी ऋषिकेश से प्रस्थान दोपहर 3:20 बजे चलेगी और हरिद्वार 4:10 बजे पहुंचेगी। मुरादाबाद शाम 7:17 बजे पहुंचेगी। बरेली 8:40 बजे शाहजहांपुर 10:02 बजे, लखनऊ 01:05 बजे पहुंचेगी और वाराणसी 07:50 बजे पहुंचेगी।

    पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर 09:00 बजे पहुंचेगी और सियालदह जंक्शन पर रात 11 बजे पहुंचेगी। सियालदह-ऋषिकेश (04311) सियालदह-ऋषिकेश एक्सप्रेस 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को होगा। ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर विशेष (04314) 10 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। योगनगरी ऋषिकेश से दोपहर को प्रस्थान करेगी और हरिद्वार 4:10 बजे पहुंचेगी।

    मुरादाबाद शाम 7:17 बजे आएगी। बरेली रात 8:46 बजे पहुंचेगी। शाहजहांपुर रात 10:02 बजे, सीतापुर रात 12:11 बजे, गोरखपुर 05:05 बजे और मुजफ्फरपुर सुबह 11 बजे पहुंच जाएगी। वापसी गाड़ी (04313) मुजफ्फरपुर–ऋषिकेश विशेष का संचालन दस अक्टूबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को होगा।

