    यूपी के इस ज‍िले में बनकर तैयार हुआ 175 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा पुल, 4 लाख से ज्‍यादा लोगों को म‍िलेगा फायदा

    By Tej Prakash Saini Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:22 PM (IST)

    मुरादाबाद जंक्शन के पास कपूर कंपनी पुल का निर्माण पूरा हो गया है जिससे 4.50 लाख लोगों को राहत मिलेगी। लगभग पौने तीन साल बाद बने इस पुल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने अभी तक पुल के खुलने की तारीख घोषित नहीं की है लेकिन दशहरे तक इसके खुलने की संभावना है। नया पुल बन जाने से स्थानीय लोगों की समस्या दूर हो जाएगी।

    लोगों को इस पुल के खुलने का है इंतजार।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुरादाबाद जंक्शन की दूसरी ओर की 4.50 लाख की आबादी के लिए राहत भरी खबर है। पौने तीन साल बाद लोगों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले कपूर कंपनी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को पुल की निर्धारित मियाद समाप्त हो रही है और अब लोगों को इसके खुलने का इंतजार है।

    लोगों की बेसब्री का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई लोग बेरीकेडिंग लांघकर पुल पर आना-जाना शुरू कर चुके हैं। तड़के मंदिरों की ओर जाने वाले श्रद्धालु अक्सर इस नए पुल से होकर निकलते नजर आते हैं। रेलिंग पर पेंटिंग और अन्य काम भी पूaरा कर लिया गया है। रेलवे ने हालांकि अभी तक पुल खोलने की तिथि औपचारिक रूप से घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि इसे दशहरे के अवसर पर बिना किसी औपचारिकता के पैदल चलने वालों के लिए खोल दिया जाएगा।

    यह पुल 175 मीटर लंबा और दस फीट चौड़ा है, जो सात स्पान पर बनाया गया है। पुल पर केवल पैदल यात्री और दुपहिया वाहन ही गुजर सकेंगे।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पुल का निर्माण कार्य समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राहत की बात यह है कि अब यह पूरी तरह तैयार है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किसी भी कपूर कंपनी पुल चालू किया जा सकता है।

    पौने तीन साल बाद मिलेगी लाइफ लाइन

    चार दिसंबर 2022 को पुराने पुल को दुपहिया वाहनों और पैदल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद से क्षेत्रवासियों को दो किलोमीटर घूमकर आना-जाना पड़ता था। खासतौर पर स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इस दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब नया पुल तैयार हो जाने से स्कूली बच्चों और क्षेत्रवासियों की बड़ी समस्या दूर होगी। पिछले कई महीनों से कपूर कंपनी पुल पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। हर दिन स्टेशन और आसपास से गुजरने वाले लोग इस पुल की ओर नजरें घुमाते हैं और सोचते हैं कि आखिर कब इसे खोल दिया जाएगा। हालांकि रेलवे ने अभी तक उद्घाटन की कोई औपचारिक तिथि घोषित नहीं की है। क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि यह पुल दो अक्टूबर से बिना औपचारिकता के जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

    छह महीने चार बार बढ़ी मियाद

    31 मार्च 2025

    31 जुलाई 2025

    30 अगस्त 2025

    30 सितंबर 2025

