मुरादाबाद जंक्शन के पास कपूर कंपनी पुल का निर्माण पूरा हो गया है जिससे 4.50 लाख लोगों को राहत मिलेगी। लगभग पौने तीन साल बाद बने इस पुल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रेलवे ने अभी तक पुल के खुलने की तारीख घोषित नहीं की है लेकिन दशहरे तक इसके खुलने की संभावना है। नया पुल बन जाने से स्थानीय लोगों की समस्या दूर हो जाएगी।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मुरादाबाद जंक्शन की दूसरी ओर की 4.50 लाख की आबादी के लिए राहत भरी खबर है। पौने तीन साल बाद लोगों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले कपूर कंपनी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को पुल की निर्धारित मियाद समाप्त हो रही है और अब लोगों को इसके खुलने का इंतजार है।

लोगों की बेसब्री का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई लोग बेरीकेडिंग लांघकर पुल पर आना-जाना शुरू कर चुके हैं। तड़के मंदिरों की ओर जाने वाले श्रद्धालु अक्सर इस नए पुल से होकर निकलते नजर आते हैं। रेलिंग पर पेंटिंग और अन्य काम भी पूaरा कर लिया गया है। रेलवे ने हालांकि अभी तक पुल खोलने की तिथि औपचारिक रूप से घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि इसे दशहरे के अवसर पर बिना किसी औपचारिकता के पैदल चलने वालों के लिए खोल दिया जाएगा।

यह पुल 175 मीटर लंबा और दस फीट चौड़ा है, जो सात स्पान पर बनाया गया है। पुल पर केवल पैदल यात्री और दुपहिया वाहन ही गुजर सकेंगे। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पुल का निर्माण कार्य समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राहत की बात यह है कि अब यह पूरी तरह तैयार है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किसी भी कपूर कंपनी पुल चालू किया जा सकता है।