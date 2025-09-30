मुरादाबाद-गोरखपुर और वाराणसी के बीच चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें, त्योहारों में इन ट्रेनों में फिलहाल सीट मिलेंगी

उत्तर रेलवे प्रशासन ने अक्टूबर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। मुरादाबाद से गोरखपुर बनारस और अन्य शहरों के लिए विशेष गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। इन गाड़ियों में एसी और स्लीपर क्लास की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। देहरादून से लखनऊ तक भारत गाड़ी का संचालन भी शुरू किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अक्टूबर माह में आने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नियमित चल रही गाड़ियों में भी अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो। इन गाड़ियों में अभी यात्रियों को सीट मिल सकती है।

मुरादाबाद से होकर गोरखपुर के लिए तीन अक्टूबर से गाड़ी संख्या (04010), गाड़ी संख्या (04022), गाड़ी संख्या (05302), गाड़ी संख्या (04829), गाड़ी संख्या (04829),गाड़ी संख्या (15058) गाड़ी संख्या (05302) गाड़ी संख्या (04010) चलेगी। तृतीय श्रेणी वाली वातानुकूलित गाड़ी संख्या (05576) सात अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संख्या (14692) तीन अक्टूबर से चलेगी।