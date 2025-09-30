Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद-गोरखपुर और वाराणसी के बीच चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें, त्योहारों में इन ट्रेनों में फिलहाल सीट मिलेंगी

    By Tej Prakash Saini Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:53 PM (IST)

    उत्तर रेलवे प्रशासन ने अक्टूबर में आने वाले त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। मुरादाबाद से गोरखपुर बनारस और अन्य शहरों के लिए विशेष गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। इन गाड़ियों में एसी और स्लीपर क्लास की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। देहरादून से लखनऊ तक भारत गाड़ी का संचालन भी शुरू किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुरादाबाद-गोरखपुर व वाराणसी के बीच चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। अक्टूबर माह में आने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्तर रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नियमित चल रही गाड़ियों में भी अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दिक्कत न हो। इन गाड़ियों में अभी यात्रियों को सीट मिल सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद से होकर गोरखपुर के लिए तीन अक्टूबर से गाड़ी संख्या (04010), गाड़ी संख्या (04022), गाड़ी संख्या (05302), गाड़ी संख्या (04829), गाड़ी संख्या (04829),गाड़ी संख्या (15058) गाड़ी संख्या (05302) गाड़ी संख्या (04010) चलेगी। तृतीय श्रेणी वाली वातानुकूलित गाड़ी संख्या (05576) सात अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संख्या (14692) तीन अक्टूबर से चलेगी।

    स्लीपर क्लास वाली गाड़ी संख्या (04022), गाड़ी संख्या (15058),गाड़ी संख्या (14692) चलेगी। मुरादाबाद से बनारस तक एसी द्वितीय की सुविधा वाली गाड़ी संख्या (04504),गाड़ी संख्या (14008) सात अक्टूबर से चलेंगी।

    गाड़ी संख्या (13006) तीन अक्टूबर से, गाड़ी संख्या (14008) चार अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संख्या (04504) तीन अक्टूबर से चलेगी। गाड़ी संख्या (03312) दो अक्टूबर से चलेगी। इसके अतिरिक्त देहरादून से लखनऊ तक चलने वाली भारत गाड़ी संख्या 22456 एक अक्टूबर से तथा गाड़ी संख्या 22458 आठ अक्टूबर से संचालित होगी। गाड़ी संख्या 22490 भी दस अक्टूबर से चालू रहेगी।

    त्योहारों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने गाड़ियों और सीटों की उपलब्धता बढ़ाई। इनमें द्वितीय एसी, तृतीय एसी व स्लीपर ट्रेनें चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया है।

    यह भी पढ़ें- यूपी से जम्मू जाने वाली ट्रेन कब-से होंगी बहाल? 16 ट्रेनों के संचालन को लेकर आ गया अपडेट