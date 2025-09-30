Language
    यूपी से जम्मू जाने वाली ट्रेन कब-से होंगी बहाल? 16 ट्रेनों के संचालन को लेकर आ गया अपडेट

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:44 PM (IST)

    मुरादाबाद रेल मंडल में जम्मू मंडल की 16 रद्द ट्रेनों का संचालन बुधवार से शुरू होगा। जलभराव और भूस्खलन के कारण ये ट्रेनें रोकी गई थीं। विभिन्न तिथियों पर ये ट्रेनें जम्मू तवी कानपुर ऋषिकेश बरौनी सियालदाह गुवाहाटी और भागलपुर के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करेंगी जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

    जम्मू की ओर आने-जाने वाली 16 ट्रेनों का संचालन आज से बहाल

    जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में भारी जलभराव और भूस्खलन के कारण मुरादाबाद रेल मंडल में संचालित होने वाली 16 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया था। जम्मू की ओर से आने-जाने वाली इन 16 ट्रेनों का संचालन बुधवार से बहाल किया जाएगा।

    इससे जम्मू की ओर जाने वाले यात्रियों को सुविधा हाेगी। इसमें पहली अक्टूबर को एक, दो अक्टूबर को दो, तीन अक्टूबर को तीन, चार अक्टूबर को एक, पाच अक्टूबर को दो, छह अक्टूबर को चार, सात अक्टूबर को एक और आठ अक्टूबर को दो ट्रेनों का संचालन बहाल किया जाएगा।

    उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या 12470 जम्मू तवी कानपुर दो अक्टूबर, गाड़ी संख्या 12469 कानपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस तीन अक्टूबर, गाड़ी संख्या 14606 जम्मू तवी योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस पांच अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 14605 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू तवी एक्सप्रेस छह अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 14692 जम्मू तवी बरौनी मोरध्वज एक्सप्रेस तीन अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 14691 बरौनी जम्मू तवी मोरध्वज एक्सप्रेस पांच अक्टूबर से संचालित की जाएगी।

    गाड़ी संख्या 22317 सियालदाह जम्मू तवी सुपरफास्ट छह अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 22318 जम्मू तवी सियालदाह सुपरफास्ट आठ अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 15653 गुवाहटी जम्मू तवी को एक अक्टूबर, गाड़ी संख्या 15654 जम्मू तवी गुवाहटी तीन अक्टूबर से संचालित की जाएगी।

    गाड़ी संख्या 15097 भागलपुर जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस दो अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 12588 जम्मू तवी गाेरखपुर एक्सप्रेस चार अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 12587 गोरखपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस छह अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 15098 जम्मू तवी भागलपुर एक्सप्रेस सात अक्टूबर से, गाड़ी संख्या 15651 गुवाहटी जम्मू तवी छह अक्टूबर से और गाड़ी संख्या 15652 जम्मू तवी गुवाहटी एक्सप्रेस आठ अक्टूबर को संचालित की जाएगी।

    इन ट्रेनों को जम्मू रेल मंडल क्षेत्र में जल भराव और जलजमाव की वजह से रोका गया था, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू होने से यात्रियों को सुविधा रहेगी।