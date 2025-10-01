Language
    त्योहारी सीजन में रोज चलेंगी स्पेशल ट्रेन, मुरादाबाद मंडल के इन स्‍टेशनों पर होगा ठहराव

    By Tej Prakash Saini Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:53 PM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मुरादाबाद मंडल से 44 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें अक्टूबर से दिसंबर के बीच चलेंगी और मुरादाबाद बरेली जैसे स्टेशनों पर इनका ठहराव होगा। इनमें नई दिल्ली-धनबाद आनंद विहार-सीतामढ़ी जैसी प्रतिदिन चलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी।

    त्योहारी सीजन में भीड़ को देखकर रोज चलेंगी स्पेशल ट्रेन।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने नियमित ट्रेनों के अतिरिक्त 44 त्योहार विशेष गाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। यह ट्रेनें अक्टूबर से दिसम्बर माह तक अलग-अलग तिथियों पर चलाई जाएंगी। यह ट्रेनें अलग-अलग जरूर होंगी।

    मुरादाबाद मंडल के प्रमुख स्टेशनों मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, हापुड़, रामपुर, लालकुआं, चंपारण, कटिहार, जयनगर आदि स्टेशनों पर इनका ठहराव रहेगा।

    फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में (04456) नई दिल्ली-धनबाद तथा (04455) धनबाद-नई दिल्ली प्रतिदिन चलेंगी। इसी तरह (04016) आनंद विहार-सीतामढ़ी और (04015) सीतामढ़ी-आनंद विहार का प्रतिदिन संचालन होगा। (04504) चंडीगढ़-पटना एवं (04503) पटना-चंडीगढ़ सप्ताह में तय तिथियों पर मंडल से होकर गुजरेंगी।

    इसके अलावा (04608) अमृतसर-छपरा, (04607) छपरा-अमृतसर, (05736) कटिहार-अमृतसर, (05735) अमृतसर-कटिहार को भी मुरादाबाद और बरेली स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

    इसी क्रम में (04203) लखनऊ-नई दिल्ली और (04204) नई दिल्ली-लखनऊ, (04008) आनंद विहार-जयनगर, (04007) जयनगर-आनंद विहार, (04010) दिल्ली-सीतामढ़ी तथा (04009) सीतामढ़ी-दिल्ली के साथ-साथ (04022) नई दिल्ली-गोरखपुर व (04021) गोरखपुर-नई दिल्ली त्योहारों के दौरान चलाई जाएंगी।  इन सभी का ठहराव मुरादाबाद व बरेली मंडल के स्टेशनों पर रहेगा।

    इसी तरह (05575) सहरसा-आनंद विहार, (05576) आनंद विहार-सहरसा, (05579) पूर्णिया-आनंद विहार, (05580) आनंद विहार-पूर्णिया, (05045) लखनऊ-राजकोट, (05046) राजकोट-लखनऊ, (04117) प्रयागराज-लखनऊ, (04118) लखनऊ-प्रयागराज, (05301) मऊ-अंबाला, (05302) अंबाला-मऊ, (05005) बांद्रा-अमृतसर, (05006) अमृतसर-बांद्रा, (04829) जोधपुर-गोरखपुर, (04830) गोरखपुर-जोधपुर, (09075) मुंबई सेंट्रल-काठगोदाम, (09076) काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल, (07077) काचीगुड़ा-देहरादून, (07078) देहरादून-काचीगुड़ा, तथा (06597) यशवंतपुर-योगनगरी ऋषिकेश और (06598) योगनगरी ऋषिकेश-यशवंतपुर का भी संचालन होगा।

