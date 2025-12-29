डरावनी सच्चाई: 163 लड़कियां बनीं 'शादी के झांसे' का शिकार, क्या आपकी दोस्ती भी तो अंधी नहीं?

सचिन चौधरी, जागरण, मुरादाबाद। इंटरनेट मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ एक चिंताजनक सामाजिक तस्वीर सामने आई है। आनलाइन प्लेटफार्म के जरिए शुरू हुई दोस्ती कई युवतियों के लिए भरोसे का ऐसा जाल साबित हुई, जिसने उन्हें गंभीर मानसिक और सामाजिक संकट में डाल दिया। पुलिस रिकार्ड के अनुसार, वर्ष 2025 में जिले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के 163 मामले दर्ज किए गए हैं। 33 मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद शादी तो हुई, लेकिन फिर से पति-पत्नी में विवाद हो गया। सात मामले पुलिस तक दोबारा पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकतर मामलों की शुरुआत फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप या अन्य इंटरनेट साइट्स से हुई। युवकों और युवतियों के बीच पहले सामान्य बातचीत हुई, फिर धीरे-धीरे दोस्ती गहरी होती गई। कुछ ही समय में युवकों ने शादी का वादा किया और भरोसा जीत लिया। इसी भरोसे के आधार पर युवतियों को अलग-अलग स्थानों पर मिलने के लिए बुलाया गया, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया।

मामलों के दर्ज होने के बाद कुछ केस ऐसे भी सामने आए, जिनमें सामाजिक दबाव या आपसी सहमति के चलते समझौता हुआ। पुलिस के अनुसार 33 मामलों में मुकदमा दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों की शादी करा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगा दी। हालांकि, यह समाधान भी स्थायी साबित नहीं हुआ।

इन 33 में से सात मामले दोबारा पुलिस तक पहुंचे। इन सात मामलों में शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी के रिश्तों में फिर दरार आ गई। मामला मारपीट और दहेज तक पहुंच गया। पुलिस ने फिर से सात मामलों में मुकदमा दर्ज किया है। पाकबड़ा में एक मामले में शादी के दो दिनों बाद ही पति पत्नी में विवाद हो गया।

घटना नंबर एक: पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक की गांव की ही एक युवती से नजदीकी बढ़ी तो युवक एक दिन युवती को अकेला देख घर में घुस गया। युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामला स्वजन तक पहुंच गया। अगले दिन गांव में पंचायत बैठ गई। पंचायत ने दोनों का निकाह करा दिया, लेकिन निकाह के दो दिन बाद ही पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी बीच युवती के साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया। युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।

घटना नंबर दो : मझोला क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से अमरोहा निवासी एक युवक की जान पहचान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हुई। इस बीच दोनों में प्रेम हो गया। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई। इस बीच युवक की यूपी पुलिस में सिपाही पद पर नौकरी लग गई।

युवक ने युवती को अपनाने से इन्कार कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो युवक के स्वजन युवती को अपने घर ले गए। इस बीच युवती ने एक बेटे को जन्म दिया, फिर से युवक के परिवार ने युवती को बेटे साथ घर से निकाल दिया। एक बार फिर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

घटना नंबर तीन : सिविल लाइंस क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवक की जान पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से करीब एक साल पहले शहर की युवती से हुई। दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी तो युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ने शादी करने से इन्कार कर दिया।