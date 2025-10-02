Moradabad News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

मुरादाबाद के मूढ़ापांडे इलाके में विवाहिता रीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। रीमा के गले पर चोट के निशान मिले हैं।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के गावं घोंडा की मिलक निवासी विवाहिता रीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई।

पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। विवाहिता के गले पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपुर जिले के शहजाद मेघा नगला निवासी किसान सूरज सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मूंढापांडे क्षेत्र के गांव घोंडा की मिलक निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर अनिल कुमार के साथ बेटी रीमा राजपूत की शादी डेढ़ साल पहले मूंढापांडे के साथ की थी।

अनिल अमरोहा के गजरौला में निजी फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। शादी के बाद से ही अनिल, उसके, मां और भाई व बहन दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। रीमा ने इसकी शिकायत अपने माता पिता से की।

उन्होंने अनिल और उसके परिवार के लोगों को समझाया लेकिन उनके व्यवहार में कोई अंदर नहीं आया। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। जब मायके वाले घोंडा की मिलक पहुंचे तो रीमा का शव चारपाई पर पडा हुआ था। उसके गले पर चोट के निशान हैं।