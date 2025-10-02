Language
    Moradabad News: विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

    By sachin choudhary Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:24 PM (IST)

    मुरादाबाद के मूढ़ापांडे इलाके में विवाहिता रीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। रीमा के गले पर चोट के निशान मिले हैं।

    संदिग्ध परिस्थितियों में मैनेजर की पत्नी की मृत्यु। जागरण फोटो

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे क्षेत्र के गावं घोंडा की मिलक निवासी विवाहिता रीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में गुरुवार को मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंचे मायके वालों ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई।

    पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। विवाहिता के गले पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    रामपुर जिले के शहजाद मेघा नगला निवासी किसान सूरज सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मूंढापांडे क्षेत्र के गांव घोंडा की मिलक निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर अनिल कुमार के साथ बेटी रीमा राजपूत की शादी डेढ़ साल पहले मूंढापांडे के साथ की थी।

    अनिल अमरोहा के गजरौला में निजी फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। शादी के बाद से ही अनिल, उसके, मां और भाई व बहन दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। रीमा ने इसकी शिकायत अपने माता पिता से की।

    उन्होंने अनिल और उसके परिवार के लोगों को समझाया लेकिन उनके व्यवहार में कोई अंदर नहीं आया। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। जब मायके वाले घोंडा की मिलक पहुंचे तो रीमा का शव चारपाई पर पडा हुआ था। उसके गले पर चोट के निशान हैं।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और ससुराल वालों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रीमा ने अपने कमरे में दरवाजे के पास दीवार में लगे कुंडे से दुपट्टे को फंदा लगाकर लटक कर जान दी है।

    मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने ही लटका कर हत्या की है। इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

